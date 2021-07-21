Милан продолжает следить за Тете. Но есть одно но

"Милан" продолжает следить за атакующем хавбеком " Шахтера " Тете, сообщает Pianeta Milan.

Источник пишет о том, что итальянский клуб активно следит за игроком последние несколько месяцев, но пока что не спешит выходить на "горняков" с конкретным предложением.

Все дело в том, что на данный момент "россонери" имеют лишь одну квоту на приобретение игрока без паспорта страны ЕС, что и может помешать трансферу.

На данный момент приоритетным вариантом на рынке для "Милана" является форвард "Сантоса" Кайо Жорже, контракт которого с клубом истекает 31 декабря, и которого можно подписать по сниженной цене.

Ну а к варианту с Тете "Милан" будет готов перейти только в том случае, если сделка по Кайо Жорже провалится.

Напомним, Тете присоединился к "Шахтеру" в 2019 году. В минувшем сезоне бразилец провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.