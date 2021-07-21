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Коммерческий директор ОСК Металлист: В Металлисте 1925 сказали, что не смогут платить 300 тысяч за матч и даже снимутся с УПЛ

Премьер-лига
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Новый виток харьковского стадионного противостояния

Коммерческий директор ОСК Металлист: В Металлисте 1925 сказали, что не смогут платить 300 тысяч за матч и даже снимутся с УПЛ

uaf.ua

Новина українською

Коммерческий директор ОСК "Металлист" Александр Рогачевский сообщил, что сумма аренды для "Металлиста" и "Металлиста 1925" отличается в 10 раз.

"Да, это правда. В следующем сезоне "Металлист" и "Металлист 1925" соответственно будут платить именно 300 тысяч и 30 тысяч гривен за матч. К обоим клубам мы обратились с согласованием цены на новый сезон в 300 тысяч гривен. "Металлист" согласился, а "Металлист 1925" – нет.

Были переговоры, определенное давление. В "Металлисте 1925" сказали, что не смогут платить столько и даже снимутся с чемпионата. В итоге мы подписали соглашение на тех условиях, на которых хотели они.

Мы согласились, чтоб не делать какой-то прецедент, чтобы команда не снималась.

Но такая сумма в 30 тысяч, это то же, что платить ноль. Это ничего не покрывает. Это любительский клуб может так играть – с одной трибуной, без привлечения персонала, без задействования турникетных систем и табло, рекламных дорожек. За 30 тысяч это нереально", – сказал Рогачевский.

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В статье: ОСК "Металлист" Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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sasha_lv (Львів)
21.07.2021 в 21:47
Хєх,так Козловський просто пацан у порівнянні зі стороженком))))) і ці харківськи болели звинувачували Рух у скупості?
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+1
-1
янковский ян (Запорожье)
21.07.2021 в 21:45
Только я ничего не понял из этого набора слов? Или тут просто выдернутые фразы.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.07.2021 в 21:41
Идите вы все с таким "футболом" в опу.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2021 в 21:30
Кошмаар
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0
0


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