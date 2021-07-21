Коммерческий директор ОСК Металлист: В Металлисте 1925 сказали, что не смогут платить 300 тысяч за матч и даже снимутся с УПЛ

Коммерческий директор ОСК "Металлист" Александр Рогачевский сообщил, что сумма аренды для "Металлиста" и " Металлиста 1925 " отличается в 10 раз.

"Да, это правда. В следующем сезоне "Металлист" и "Металлист 1925" соответственно будут платить именно 300 тысяч и 30 тысяч гривен за матч. К обоим клубам мы обратились с согласованием цены на новый сезон в 300 тысяч гривен. "Металлист" согласился, а "Металлист 1925" – нет.

Были переговоры, определенное давление. В "Металлисте 1925" сказали, что не смогут платить столько и даже снимутся с чемпионата. В итоге мы подписали соглашение на тех условиях, на которых хотели они.

Мы согласились, чтоб не делать какой-то прецедент, чтобы команда не снималась.

Но такая сумма в 30 тысяч, это то же, что платить ноль. Это ничего не покрывает. Это любительский клуб может так играть – с одной трибуной, без привлечения персонала, без задействования турникетных систем и табло, рекламных дорожек. За 30 тысяч это нереально", – сказал Рогачевский.