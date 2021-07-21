Испдир Металлиста 1925: Коммерческий директор ОСК – балабол. Они начали играть в какие-то игры

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин рассказал об условиях аренды ОСК "Металлист" и недавнем заявлении коммерческого директора арены.

"Надо понимать, что предмет договора у нас и предмет договора у "Металлиста" может быть разный. Что у них в договоре – этого в открытом доступе нет. У нас в договоре – лишь аренда зеленого покрытия за 30 тысяч гривен. Все остальное мы оплачиваем отдельно.

То есть, по нашему договору кейтеринг, клининг, освещение, подогрев в зимний период, болбои, милиция и все остальное не входит в стоимость аренды. Могу прямо сейчас вам пересчитать:

– стюарды, когда открыты три трибуны (Южную – мы не используем) – это 40 тысяч за матч;

– клининг, вывоз мусора – около 20 тысяч;

– скорая и пожарка – тоже в районе 20 тысяч;

– освещение – 50 тысяч;

– обогрев в зимнюю пору – 50 тысяч;

– коммунальные по стадиону – 50 тысяч;

Все эти платежи идут отдельно. Например, свет мы платим по счетчикам по прямому договору с Харьковоблэнерго. Мы так работаем давно, идем по пути минимизации издержек. Хотя в итоге у нас так же выходит примерно 300 тысяч грн.

Эта система обусловлена нашим действующим договором с ОСК "Металлист", который действует до конца сезона 2022/23".