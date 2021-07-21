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Испдир Металлиста 1925: Коммерческий директор ОСК – балабол. Они начали играть в какие-то игры

Премьер-лига
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(1 голосов)

Стадионная война в Харькове продолжается

Испдир Металлиста 1925: Коммерческий директор ОСК – балабол. Они начали играть в какие-то игры

ffu.ua

Новина українською

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин рассказал об условиях аренды ОСК "Металлист" и недавнем заявлении коммерческого директора арены.

"Надо понимать, что предмет договора у нас и предмет договора у "Металлиста" может быть разный. Что у них в договоре – этого в открытом доступе нет. У нас в договоре – лишь аренда зеленого покрытия за 30 тысяч гривен. Все остальное мы оплачиваем отдельно.

То есть, по нашему договору кейтеринг, клининг, освещение, подогрев в зимний период, болбои, милиция и все остальное не входит в стоимость аренды. Могу прямо сейчас вам пересчитать:

– стюарды, когда открыты три трибуны (Южную – мы не используем) – это 40 тысяч за матч;

– клининг, вывоз мусора – около 20 тысяч;

– скорая и пожарка – тоже в районе 20 тысяч;

– освещение – 50 тысяч;

– обогрев в зимнюю пору – 50 тысяч;

– коммунальные по стадиону – 50 тысяч;

Все эти платежи идут отдельно. Например, свет мы платим по счетчикам по прямому договору с Харьковоблэнерго. Мы так работаем давно, идем по пути минимизации издержек. Хотя в итоге у нас так же выходит примерно 300 тысяч грн.

Эта система обусловлена нашим действующим договором с ОСК "Металлист", который действует до конца сезона 2022/23".

О возможном снятии "Металлиста 1925" с чемпионата из-за новой стоимости аренды.

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"Это чья-то воспаленная фантазия. Мы не угрожали, что снимемся. Зачем нам это, если есть действующее соглашение? Рогачевский это придумал, он – балабол.

Эта разница в стоимости аренды используется доброжелателями как инфоповод. Мол, мы нищие, не можем заплатить 300 тысяч, а "Металлист" может. Я удивляюсь, что не написали сразу миллион за аренду. Это ж пытаются выставить "Металлист 1925" гадким утенком. Но в чем наша вина, если у нас действующий договор, который мы подписали еще в 2016 году, а потом просто продлевали два или три раза?

У "Металлиста" в том году был точно такой же договор, как у нас – на 30 тысяч. А сейчас они начали играть в какие-то игры.

Там тема очень серьезная. Директора ОСК "Металлист" сменили недавно. Он аффилирован с определенными бизнес-структурами. Все достаточно мутно. А ведь стадион – коммунальное предприятие, у которого скромный бюджет. Если в конце года торговое сальдо предприятия отрицательное, из областного бюджета выделяются средства, которые покрывают минусовые издержки.

И когда нам предложили аренду за 300 тысяч, мы ответили: "Мы можем платить и 800 тысяч, но в равных с другим клубом условиях". То есть "Металлист" эти деньги тоже будет платить по счетам, и они расходуются", – сказал Неделин.

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В статье: ОСК "Металлист" Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
21.07.2021 в 21:54
Слишком много скандалов в нашем футболе за последнее время. Это треш. что создаются проблемы на ровном месте.
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0
0
sasha_lv (Львів)
21.07.2021 в 21:54
пєсдєтс..почалося доїння "неправильних" клубів
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0
0
Джин Тоник (R)
21.07.2021 в 21:48
Жесть
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0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2021 в 21:45
Повний провал Павелківського рукоблудства
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+1
0


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