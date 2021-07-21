Гендир Металлиста: Не видел письма или жалобы Металлиста 1925 по поводу снятия брендирования на ОСК

Генеральный директор "Металлиста" Александр Ворошилов рассказал о снятии брендирования "Металлиста 1925" на ОС К, о чем ранее сообщил исполнительный директор клуба Андрей Неделин.

"Никакого конфликта нет. Мы ставим задачу возрождения того "Металлиста", что был изначально. Это цель – вернуть в Харьков любимый клуб. Присутствие в городе двух команд – это конкуренция, не конфликт.

Мы ничего не поменяли другого. Мы хотим восстановить клуб и всю инфраструктуру. И я не видел ни одного письма или даже устной жалобы от руководства "Металлиста 1925" по этому поводу", – сказал Ворошилов.