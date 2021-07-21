  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гендир Металлиста: Не видел письма или жалобы Металлиста 1925 по поводу снятия брендирования на ОСК
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендир Металлиста: Не видел письма или жалобы Металлиста 1925 по поводу снятия брендирования на ОСК

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Два харьковских клуба продолжают битву за стадион

Гендир Металлиста: Не видел письма или жалобы Металлиста 1925 по поводу снятия брендирования на ОСК

facebook.com/astorgold.ua

Новина українською

Генеральный директор "Металлиста" Александр Ворошилов рассказал о снятии брендирования "Металлиста 1925" на ОСК, о чем ранее сообщил исполнительный директор клуба Андрей Неделин.

"Никакого конфликта нет. Мы ставим задачу возрождения того "Металлиста", что был изначально. Это цель – вернуть в Харьков любимый клуб. Присутствие в городе двух команд – это конкуренция, не конфликт.

Мы ничего не поменяли другого. Мы хотим восстановить клуб и всю инфраструктуру. И я не видел ни одного письма или даже устной жалобы от руководства "Металлиста 1925" по этому поводу", – сказал Ворошилов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ОСК "Металлист" Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
21.07.2021 в 23:44
"Я не чув криків жертви", - пояснив душитель, виймаючи з вух беруші. - "Якби ж я їх почув, то не став би її душити до смерті, а тільки так - до втрати свідомості..." І "найгуманніший" суд в світі йому повірив!
Ответить
+1
0
trey222
21.07.2021 в 23:04
кладывается впечатление что фкметаллист распоряжается ОСК Металлист как своей собственностью,хотя на самом деле ОСК металлист есть собственность горсовета.Распоряжаться на стадионе металлист должна дирекция стадиона,затраты покрывать дирекция стадиона,в арендную плату должны входить все затраты с полной раскладкой.Такая же форма взаимоотношений должна быть других стадионов с клубами арендущих эти стадионы.Либо клубы должны иметь свои стадионы с соответствующей инфраструктурой и соответственно вкладывать средства в затраты на свой стадион.
Ответить
+2
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
21.07.2021 в 23:00
Того уже нет, дурачок.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...