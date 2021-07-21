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Гендир Металлиста: Не видел письма или жалобы Металлиста 1925 по поводу снятия брендирования на ОСК
Два харьковских клуба продолжают битву за стадион
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Генеральный директор "Металлиста" Александр Ворошилов рассказал
"Никакого конфликта нет. Мы ставим задачу возрождения того "Металлиста", что был изначально. Это цель – вернуть в Харьков любимый клуб. Присутствие в городе двух команд – это конкуренция, не конфликт.
Мы ничего не поменяли другого. Мы хотим восстановить клуб и всю инфраструктуру. И я не видел ни одного письма или даже устной жалобы от руководства "Металлиста 1925" по этому поводу", – сказал Ворошилов.
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