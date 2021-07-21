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Колос объявил о подписании бразильского вингера Диего Сантоса.
Из Беларуси
koloskovalivka.com
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С футболистом подписан полноценный контракт на 3 года.
23-летний Сантос выступал за "Витебск" с 2019 года, также он играл на правах аренды в солигорском "Шахтере".
В минувшем сезона Диего провел 19 матчей за белорусский клуб, в которых забил 5 мячей и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.
Ранее Сантос также был в молодежной команде "Гремио", "Лажеаденсе", начал карьеру в "Айморе".
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