Колос объявил о подписании бразильского вингера Диего Сантоса.

" Колос " объявил о переходе бразильского вингера "Витебска" Диего Сантоса.

С футболистом подписан полноценный контракт на 3 года.

23-летний Сантос выступал за "Витебск" с 2019 года, также он играл на правах аренды в солигорском "Шахтере".

В минувшем сезона Диего провел 19 матчей за белорусский клуб, в которых забил 5 мячей и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.

Ранее Сантос также был в молодежной команде "Гремио", "Лажеаденсе", начал карьеру в "Айморе".