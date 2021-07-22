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Днепр-1 дозаявил еще одного динамовца

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок будет выступать за днепрян на правах аренды

Днепр-1 дозаявил еще одного динамовца

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" внес в заявку на предстоящий сезон защитника Никиту Кравченко, права на которого принадлежат киевскому "Динамо".

24-летний футболист будет играть за днепровскую команду на правах аренды до конца сезона.

Минувший сезон Кравченко провел в ковалевском "Колосе". На счету защитника 2 результативные передачи в 20-ти матчах.

Напомним, что ранее "Днепр-1" заявил динамовца - Назария Русина.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Кравченко СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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