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Днепр-1 дозаявил еще одного динамовца
Игрок будет выступать за днепрян на правах аренды
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" внес в заявку на предстоящий сезон защитника Никиту Кравченко, права на которого принадлежат киевскому "Динамо".
24-летний футболист будет играть за днепровскую команду на правах аренды до конца сезона.
Минувший сезон Кравченко провел в ковалевском "Колосе". На счету защитника 2 результативные передачи в 20-ти матчах.
Напомним, что ранее "Днепр-1" заявил динамовца - Назария Русина.
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Источник:УПЛ
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