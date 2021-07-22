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Лавриненко: Постараемся заставить Шахтер максимально понервничать
Матч 1-го тура УПЛ между командами состоится 24 июля
Фото: ФК Ингулец
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился мнением о предстоящей игре с донецким "Шахтером".
"Начинаем недельный цикл подготовки к первому туру чемпионата Украины. Наш соперник ставит перед собой амбициозные цели. Команда, которая очень серьезно поработала на трансферном рынке, потратив порядка 40 миллионов евро, поэтому мы ожидаем интересной игры.
Постараемся максимально заставить их понервничать. Мы провели хороший сбор в Болгарии, где были созданы все условия для подготовки. Были подобраны хорошие соперники для спаррингов – команды Болгарии, Северной Македонии, Румынии. Все они играют в Премьер-лиге своих стран.
Хотелось бы выразить благодарность нашему президенту. Мы – одна из немногих команд, которая смогла выехать на зарубежный сбор и качественно его провести.Очень качественные поля, восстановление, проживание. Все было на высоком уровне.
Новички влились хорошо. Тренерский штаб очень доволен ими. Мы изначально рассчитывали на то, что это квалифицированные игроки. Команда достаточно сбалансирована, но мы хотим пригласить еще 2-3 футболистов для максимальной конкуренции на каждой позиции", – сказал Лавриненко.
Напомним, что матч 1-го тура УПЛ "Шахтер" - "Ингулец" состоится в субботу, 24 июля и начнется в 19:30.
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