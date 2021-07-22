Лавриненко: Постараемся заставить Шахтер максимально понервничать

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился мнением о предстоящей игре с донецким "Шахтером".

"Начинаем недельный цикл подготовки к первому туру чемпионата Украины. Наш соперник ставит перед собой амбициозные цели. Команда, которая очень серьезно поработала на трансферном рынке, потратив порядка 40 миллионов евро, поэтому мы ожидаем интересной игры.

Постараемся максимально заставить их понервничать. Мы провели хороший сбор в Болгарии, где были созданы все условия для подготовки. Были подобраны хорошие соперники для спаррингов – команды Болгарии, Северной Македонии, Румынии. Все они играют в Премьер-лиге своих стран.