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Представление новой формы и новичков. ФОТОрепортаж с презентации Днепра-1
К новым вершинам в новой кипе
Фото: UA-Футбол/Автор - Павел Маменко
Вчера
Техническим спонсором клуба остаётся Nike. Нынешняя форма наконец-то не в одном цвете, обращают на себя внимания голубые рукава футболок. Титульным спонсором клуба, поддаваясь современным трендам, также стала компания "Париматч". На одном рукаве формы появилась надпись с хэштегом #ДНІПРО1, а на другом новый шеврон УПЛ. Еще одной новинкой стало размещение государственного флага Украины над номером футболистов.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с события, которое состоялось на "Днепр-Арене".
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