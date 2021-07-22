Представление новой формы и новичков. ФОТОрепортаж с презентации Днепра-1

Вчера "Днепр-1" провёл презентацию новой формы на предстоящий сезон, а также новых игроков команды и первого в своей истории титульного спонсора.

Техническим спонсором клуба остаётся Nike. Нынешняя форма наконец-то не в одном цвете, обращают на себя внимания голубые рукава футболок. Титульным спонсором клуба, поддаваясь современным трендам, также стала компания "Париматч". На одном рукаве формы появилась надпись с хэштегом #ДНІПРО1, а на другом новый шеврон УПЛ. Еще одной новинкой стало размещение государственного флага Украины над номером футболистов.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с события, которое состоялось на "Днепр-Арене".

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