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Палкин: Главная задача Шахтера – попасть в групповой этап Лиги чемпионов

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендиректор "горняков" оценил жеребьевку квалификации турнира

Палкин: Главная задача Шахтера – попасть в групповой этап Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал итоги жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, где "горняки" сыграют против "Генка".

– Жеребьевка Лиги чемпионов. "Генк" – оптимальный соперник? Или хотелось бы видеть другую команду?

– Если мы хотим показывать хороший футбол в Лиге чемпионов, естественно, должны выигрывать и проходить таких соперников. Можем постоянно гадать, кто лучше и кто хуже, но вопрос в том, что мы должны быть уверены в своих силах и показать тот футбол, ради которого все сегодня работаем, с учетом нового тренерского штаба и пришедших к нам футболистов. У "Генка" есть пара топовых футболистов, команда достаточно серьезная, недооценивать ее нельзя. При этом мы должны демонстрировать свой футбол, хорошую игру и проходить дальше.

– Обсуждали результаты жеребьевки с Роберто Де Дзерби? Какое у него мнение о сопернике?

– Да, мы все друг с другом поговорили. Квалификация Лиги чемпионов – это достаточно серьезное событие. Поделились мнениями, и они совпадают. Если мы хотим о себе заявить в Лиге чемпионов, то должны играть на максимуме, при этом уважать соперника и понимать, что легких и проходных матчей не будет.

– Есть ли у "Шахтера" глобальные задачи в еврокубках?

– Должны попасть в групповой этап Лиги чемпионов – это главная задача. Все концентрируются именно на этом направлении. Дальше будет видно, потому что все зависит и от соперников, и от ситуации. А на сегодня только такая задача", - сказал Палкин.

Напомним, что матчи квалификации Лиги чемпионов состоятся 3 и 10 августа.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Генк
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
22.07.2021 в 13:20
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.07.2021 в 13:09
Сподіваюся, що цього не станеться. Х тобі, палкінд
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