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Палкин: Главная задача Шахтера – попасть в групповой этап Лиги чемпионов
Гендиректор "горняков" оценил жеребьевку квалификации турнира
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал итоги жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, где "горняки" сыграют против "Генка".
– Жеребьевка Лиги чемпионов. "Генк" – оптимальный соперник? Или хотелось бы видеть другую команду?
– Если мы хотим показывать хороший футбол в Лиге чемпионов, естественно, должны выигрывать и проходить таких соперников. Можем постоянно гадать, кто лучше и кто хуже, но вопрос в том, что мы должны быть уверены в своих силах и показать тот футбол, ради которого все сегодня работаем, с учетом нового тренерского штаба и пришедших к нам футболистов. У "Генка" есть пара топовых футболистов, команда достаточно серьезная, недооценивать ее нельзя. При этом мы должны демонстрировать свой футбол, хорошую игру и проходить дальше.
– Обсуждали результаты жеребьевки с Роберто Де Дзерби? Какое у него мнение о сопернике?
– Да, мы все друг с другом поговорили. Квалификация Лиги чемпионов – это достаточно серьезное событие. Поделились мнениями, и они совпадают. Если мы хотим о себе заявить в Лиге чемпионов, то должны играть на максимуме, при этом уважать соперника и понимать, что легких и проходных матчей не будет.
– Есть ли у "Шахтера" глобальные задачи в еврокубках?
– Должны попасть в групповой этап Лиги чемпионов – это главная задача. Все концентрируются именно на этом направлении. Дальше будет видно, потому что все зависит и от соперников, и от ситуации. А на сегодня только такая задача", - сказал Палкин.
Напомним, что матчи квалификации Лиги чемпионов состоятся 3 и 10 августа.
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