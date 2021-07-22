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Десна объявила о возвращении защитника Жука

Премьер-лига
(1 голосов)

Соглашение игрока рассчитано на один сезон

Десна объявила о возвращении защитника Жука

Фото: ФК Десна

Новина українською

Защитник Вадим Жук подписал контракт с "Десной", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с "северянами" рассчитано на один год - до лета 2022 года.

30-летний футболист уже защищал цвета черниговской команды в 2012-2015 и 2017 годах под руководством Александра Рябоконя.

Последним клубом Жука было "Полесье", в составе которого он провел 17 матчей в прошлом сезоне.

Вадим также известен по выступлениям за "Металлист 1925", "Суммы", сербский "Спартак", "Полтава" и "Горняк" (Кривой Рог).

Напомним, что в 1-м туре УПЛ черниговская "Десна" сыграет домашний матч против "Черноморца". Матч состоится 25 июля и начнется в 19:30.

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В статье: Десна (Чернигов) Вадим Жук
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
22.07.2021 в 14:29
У Десны всего 4-5 защитников.Очень трудно им будет.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.07.2021 в 14:40
А кому зараз легко?
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