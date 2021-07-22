Десна объявила о возвращении защитника Жука

Защитник Вадим Жук подписал контракт с "Десной", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с "северянами" рассчитано на один год - до лета 2022 года.

30-летний футболист уже защищал цвета черниговской команды в 2012-2015 и 2017 годах под руководством Александра Рябоконя.

Последним клубом Жука было "Полесье", в составе которого он провел 17 матчей в прошлом сезоне.

Вадим также известен по выступлениям за "Металлист 1925", "Суммы", сербский "Спартак", "Полтава" и "Горняк" (Кривой Рог).

Напомним, что в 1-м туре УПЛ черниговская "Десна" сыграет домашний матч против "Черноморца". Матч состоится 25 июля и начнется в 19:30.