Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна объявила о возвращении защитника Жука
Соглашение игрока рассчитано на один сезон
Фото: ФК Десна
Защитник Вадим Жук подписал контракт с "Десной", сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с "северянами" рассчитано на один год - до лета 2022 года.
30-летний футболист уже защищал цвета черниговской команды в 2012-2015 и 2017 годах под руководством Александра Рябоконя.
Последним клубом Жука было "Полесье", в составе которого он провел 17 матчей в прошлом сезоне.
Вадим также известен по выступлениям за "Металлист 1925", "Суммы", сербский "Спартак", "Полтава" и "Горняк" (Кривой Рог).
Напомним, что в 1-м туре УПЛ черниговская "Десна" сыграет домашний матч против "Черноморца". Матч состоится 25 июля и начнется в 19:30.
Популярное сейчас
- Барселона сравнялась с Миланом и Тоттенхэмом по зарплатной ведомости
- Стрелки – на мужские половые органы. В Англии клуб представил первую прозрачную футбольную форму
- Зачистка Луческу, дюжина динамовцев в Одессе и пополнения Эвертона. Главные новости за 21 июля
- Сразу три динамовца заинтересовали Франческо Тотти
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО