Поворознюк: Деньги арбитрам не дают только Ингулец, Днепр-1, Шахтер и Динамо

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, кто из клубов УПЛ не стимулирует финансово судьев.

- Почему клубы не объединились, чтобы реформировать судейский корпус?

- Ни Павелко, ни Костюченко, ни Лучи не виноваты в текущей ситуации с судьями. Виноваты - президенты клубов. Президенты своими руками создают коррупцию в футболе, а потом ищут крайних. Все всё знают, но в слух не говорят.

Деньги арбитрам не дают только "Ингулец", "Днепр-1", "Шахтер" и "Динамо". И то не всегда.

Прежде чем говорить с Павелко и Костюченко, нужно собраться всем президентам и сказать друг другу: "Никто никому". А потом уже со своим предложением идти к Павелко.

Мы добавим судьям зарплаты. Пусть они сами ездят, мы их не будем встречать, поить и кормить. Они отойдут от футбольных клубов. Пока это не сделаем - порядка не будет", - сказал Поворознюк.