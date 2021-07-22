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Поворознюк: Деньги арбитрам не дают только Ингулец, Днепр-1, Шахтер и Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

И то не всегда

Поворознюк: Деньги арбитрам не дают только Ингулец, Днепр-1, Шахтер и Динамо

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, кто из клубов УПЛ не стимулирует финансово судьев.

- Почему клубы не объединились, чтобы реформировать судейский корпус?

- Ни Павелко, ни Костюченко, ни Лучи не виноваты в текущей ситуации с судьями. Виноваты - президенты клубов. Президенты своими руками создают коррупцию в футболе, а потом ищут крайних. Все всё знают, но в слух не говорят.

Деньги арбитрам не дают только "Ингулец", "Днепр-1", "Шахтер" и "Динамо". И то не всегда.

Прежде чем говорить с Павелко и Костюченко, нужно собраться всем президентам и сказать друг другу: "Никто никому". А потом уже со своим предложением идти к Павелко.

Мы добавим судьям зарплаты. Пусть они сами ездят, мы их не будем встречать, поить и кормить. Они отойдут от футбольных клубов. Пока это не сделаем - порядка не будет", - сказал Поворознюк.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Gafan777 (Каменка)
22.07.2021 в 15:35
также и комментаторов сейчас набежит мол во всём виноват Ахмет и Павелко, ан нет товарищи, головой надо думать, а не крайнего всегда искать.
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