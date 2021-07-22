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Поворознюк: Деньги арбитрам не дают только Ингулец, Днепр-1, Шахтер и Динамо
И то не всегда
Фото: ФК Ингулец
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, кто из клубов УПЛ не стимулирует финансово судьев.
- Почему клубы не объединились, чтобы реформировать судейский корпус?
- Ни Павелко, ни Костюченко, ни Лучи не виноваты в текущей ситуации с судьями. Виноваты - президенты клубов. Президенты своими руками создают коррупцию в футболе, а потом ищут крайних. Все всё знают, но в слух не говорят.
Деньги арбитрам не дают только "Ингулец", "Днепр-1", "Шахтер" и "Динамо". И то не всегда.
Прежде чем говорить с Павелко и Костюченко, нужно собраться всем президентам и сказать друг другу: "Никто никому". А потом уже со своим предложением идти к Павелко.
Мы добавим судьям зарплаты. Пусть они сами ездят, мы их не будем встречать, поить и кормить. Они отойдут от футбольных клубов. Пока это не сделаем - порядка не будет", - сказал Поворознюк.
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