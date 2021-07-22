Львов - Мариуполь: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

В четверг "Ворскла" станет первой украинской командой, которая сыграет в новом футбольном сезоне, а уже в пятницу состоится дебютный поединок чемпионата Украины в элитном дивизионе. Честь открывать сезон выпала на представителей Запада и Востока: в гости ко "Львову" приедет "Мариуполь".

По ходу межсезонья было много разговоров по поводу домашнего стадиона львовян на новый сезон. Однако общий язык с "Ареной Львов" руководству клуба найти удалось, поэтому команда останется на прежнем месте. А вот что точно уже изменилось, так это логотип львовян, на котором теперь ещё больше акцент на льве . У "Мариуполя" особых потрясений в межсезонье не произошло. Команда по традиции потеряла часть арендованных, но для приазовцев это в порядке вещей. Главным событием накануне игры стал, пожалуй, факт самой поездки во Львов, ведь подопечным Остапа Маркевича пришлось провести в пути на автобусе, а затем поезде 20 часов .

Матч "Львов" - "Мариуполь" состоится в пятницу, 23 июля, и начнётся в 19:30. Прямую трансляцию игры обеспечит канал "Футбол 1".

В интернете увидеть поединок можно будет на дружественной каналу платформе oll.tv, а также в сервисах, которые показывают телеканалы "Футбол 1/2/3": Київстар Футбол, Vodafone TV, Воля ТВ и "Інтерактивне TV от Укртелеком". Все они работают по подписке.