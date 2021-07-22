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Львов - Мариуполь: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Дебютная игра нового футбольного сезона в Украине

Львов - Мариуполь: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В четверг "Ворскла" станет первой украинской командой, которая сыграет в новом футбольном сезоне, а уже в пятницу состоится дебютный поединок чемпионата Украины в элитном дивизионе. Честь открывать сезон выпала на представителей Запада и Востока: в гости ко "Львову" приедет "Мариуполь".

По ходу межсезонья было много разговоров по поводу домашнего стадиона львовян на новый сезон. Однако общий язык с "Ареной Львов" руководству клуба найти удалось, поэтому команда останется на прежнем месте. А вот что точно уже изменилось, так это логотип львовян, на котором теперь ещё больше акцент на льве. У "Мариуполя" особых потрясений в межсезонье не произошло. Команда по традиции потеряла часть арендованных, но для приазовцев это в порядке вещей. Главным событием накануне игры стал, пожалуй, факт самой поездки во Львов, ведь подопечным Остапа Маркевича пришлось провести в пути на автобусе, а затем поезде 20 часов.

Матч "Львов" - "Мариуполь" состоится в пятницу, 23 июля, и начнётся в 19:30. Прямую трансляцию игры обеспечит канал "Футбол 1".

В интернете увидеть поединок можно будет на дружественной каналу платформе oll.tv, а также в сервисах, которые показывают телеканалы "Футбол 1/2/3": Київстар Футбол, Vodafone TV, Воля ТВ и "Інтерактивне TV от Укртелеком". Все они работают по подписке.

Также следить за игрой вы сможете в текстовой трансляции от UA-Футбол здесь.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов
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Комментарии (1)
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Bruce2017 (Philadelphia)
22.07.2021 в 17:26
Навіть не знаю що чекати в цьому поєдинку. Треніровочні ігри мало відкрили як готова команда до сезону, в основному мало забивали і не багато пропускали. Удачі ФК Львів!
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