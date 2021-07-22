  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: С 16 командами может быть и большой разрыв между лидерами и аутсайдерами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: С 16 командами может быть и большой разрыв между лидерами и аутсайдерами

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник луганчан - о грядущем сезоне

Скрипник: С 16 командами может быть и большой разрыв между лидерами и аутсайдерами

Фото - ФК Заря

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги предсезонной подготовки и оценил состояние команды перед началом нового сезона

"Логично предположить, что чемпионат станет интереснее с 16-ю участниками. Добавились интересные команды, которые тоже мечтают и ставят свои цели. С учётом 16-ти команд получается целостный чемпионат, который играется в два круга. Ты рассчитываешь на это. На каждую игру выходишь побеждать. Знаешь, что у тебя 30 игр. Мы к этому шли, добивались этого. А вот по качеству покажет только чемпионат. Может быть и большой разрыв между лидерами и аутсайдерами. Хотя любая команда может "попить крови" любой команде. Неважно, фаворит это или аутсайдер. Мы это хорошо знаем.

Все покажут только официальные игры. Мы подходим к играм с хорошим, но серьёзным настроением. И хочется быстрее стартовать, чтобы то напряжение, которое присуще стартовому периоду, прошло и мы хорошо вошли в чемпионат. А там уже жеребьёвка и плей-офф Лиги Европы. Оглядываться будет некогда. Свои позиции не сдадим и будем бороться дальше", — сказал Скрипник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...