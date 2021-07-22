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Скрипник: С 16 командами может быть и большой разрыв между лидерами и аутсайдерами
Наставник луганчан - о грядущем сезоне
Фото - ФК Заря
Главный тренер "
"Логично предположить, что чемпионат станет интереснее с 16-ю участниками. Добавились интересные команды, которые тоже мечтают и ставят свои цели. С учётом 16-ти команд получается целостный чемпионат, который играется в два круга. Ты рассчитываешь на это. На каждую игру выходишь побеждать. Знаешь, что у тебя 30 игр. Мы к этому шли, добивались этого. А вот по качеству покажет только чемпионат. Может быть и большой разрыв между лидерами и аутсайдерами. Хотя любая команда может "попить крови" любой команде. Неважно, фаворит это или аутсайдер. Мы это хорошо знаем.
Все покажут только официальные игры. Мы подходим к играм с хорошим, но серьёзным настроением. И хочется быстрее стартовать, чтобы то напряжение, которое присуще стартовому периоду, прошло и мы хорошо вошли в чемпионат. А там уже жеребьёвка и плей-офф Лиги Европы. Оглядываться будет некогда. Свои позиции не сдадим и будем бороться дальше", — сказал Скрипник.
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