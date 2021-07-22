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Палкин: Думаем, что в Винисиус Тобиас в будущем станет игроком первой команды сборной Бразилии
Трансфер на перспективу
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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал соглашение о
– Что можете сказать о соглашении "Шахтера" и "Интера" о переходе Винисиуса в феврале следующего года?
– Мы уже давно работаем по этому футболисту: начали фактически еще когда ему было 16 лет, в прошлом году. Вели переговоры, но тогда не смогли договориться. Это продолжалось где-то полгода. Сейчас мы достигли договоренности с ФК "Интернасьонал", что в феврале 2022 года Винисиус перейдет к нам.
Мы на него очень рассчитываем и в него верим, думаем, что в будущем он станет игроком первой команды сборной Бразилии. Очень талантливый парень, сильно подкованный технически. Мы играем в атакующий футбол, Винисиус хорошо вписывается в нашу схему. Говоря футбольным языком, он рожден именно для такой команды, как наша, которая проповедует атакующий футбол. Думаю, он будет в ней очень серьезно прогрессировать и расти.
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