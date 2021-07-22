  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин: Думаем, что в Винисиус Тобиас в будущем станет игроком первой команды сборной Бразилии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: Думаем, что в Винисиус Тобиас в будущем станет игроком первой команды сборной Бразилии

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Трансфер на перспективу

Палкин: Думаем, что в Винисиус Тобиас в будущем станет игроком первой команды сборной Бразилии

youtube

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал соглашение о трансфере Винисиуса Тобиаса.

– Что можете сказать о соглашении "Шахтера" и "Интера" о переходе Винисиуса в феврале следующего года?

– Мы уже давно работаем по этому футболисту: начали фактически еще когда ему было 16 лет, в прошлом году. Вели переговоры, но тогда не смогли договориться. Это продолжалось где-то полгода. Сейчас мы достигли договоренности с ФК "Интернасьонал", что в феврале 2022 года Винисиус перейдет к нам.

Мы на него очень рассчитываем и в него верим, думаем, что в будущем он станет игроком первой команды сборной Бразилии. Очень талантливый парень, сильно подкованный технически. Мы играем в атакующий футбол, Винисиус хорошо вписывается в нашу схему. Говоря футбольным языком, он рожден именно для такой команды, как наша, которая проповедует атакующий футбол. Думаю, он будет в ней очень серьезно прогрессировать и расти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Винисиус Тобиас
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...