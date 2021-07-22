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Шахтер отправил Вьюнника в аренду в Мариуполь
На перевоспитание в Мариуполь
fcmariupol.com
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19-летний нападающий Богдан Вьюнник будет выступать за азовцев до конца сезона-2021/22.
Интересно, что сезон 2016/17 Богдан провел в системе киевского "Динамо". В "Шахтере" с 2017 года.
Вьюнник дебютировал за первую команду "Шахтера" в прошлом сезоне. Богдан вышел на замену в концовке матча Лиги чемпионов с "Реалом" и принял участие в 5 поединках чемпионата Украины, суммарно наиграв 136 минут с учетом компенсированных.
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