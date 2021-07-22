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Шахтер отправил Вьюнника в аренду в Мариуполь

Премьер-лига
(2 голосов)

На перевоспитание в Мариуполь

Шахтер отправил Вьюнника в аренду в Мариуполь

fcmariupol.com

Новина українською

"Шахтер" отправил еще одного игрока в аренду в "Мариуполь".

19-летний нападающий Богдан Вьюнник будет выступать за азовцев до конца сезона-2021/22.

Интересно, что сезон 2016/17 Богдан провел в системе киевского "Динамо". В "Шахтере" с 2017 года.

Вьюнник дебютировал за первую команду "Шахтера" в прошлом сезоне. Богдан вышел на замену в концовке матча Лиги чемпионов с "Реалом" и принял участие в 5 поединках чемпионата Украины, суммарно наиграв 136 минут с учетом компенсированных.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Богдан Вьюнник
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (3)
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Джин Тоник (R)
22.07.2021 в 16:52
Самое плохое что в Мариуполе игроки кротов не проигрессируют а даже становятся хуже.В Заре,Десне,Ворскле еще получается что-то в Марике нет.Очередное дно для Мариков.Будем верить Мариуполь в этом сезоне вылетят вместе с Минаем.
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+4
-2
aleks68
22.07.2021 в 17:00
ударься головой о стену долб...б
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+1
-3
Джин Тоник (R)
22.07.2021 в 17:11
Бомбит???
+3
-2


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