Шахтер отправил Вьюнника в аренду в Мариуполь

" Шахтер " отправил еще одного игрока в аренду в "Мариуполь".

19-летний нападающий Богдан Вьюнник будет выступать за азовцев до конца сезона-2021/22.

Интересно, что сезон 2016/17 Богдан провел в системе киевского "Динамо". В "Шахтере" с 2017 года.

Вьюнник дебютировал за первую команду "Шахтера" в прошлом сезоне. Богдан вышел на замену в концовке матча Лиги чемпионов с "Реалом" и принял участие в 5 поединках чемпионата Украины, суммарно наиграв 136 минут с учетом компенсированных.