Вивчаренко и Бражко остаются в первой команде Динамо

Как известно, Мирча Луческу досрочно отправил со сбора в Швейцарии шесть футболистов "Динамо", в числе которых защитник Константин Вивчаренко и хавбек Владимир Бражко.

Тем не менее, оба 18-летних футболиста в сезоне 2021/22 продолжат выступления за первую команду " Динамо ".

Оба игрока уже заявлены на сезон по списку Б.