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Вивчаренко и Бражко остаются в первой команде Динамо
Игроки досрочно покинули сбор, но остаются в команде
dynamo.kiev.ua
Как известно, Мирча Луческу досрочно отправил со сбора в Швейцарии шесть футболистов "Динамо", в числе которых защитник Константин Вивчаренко и хавбек Владимир Бражко.
Тем не менее, оба 18-летних футболиста в сезоне 2021/22 продолжат выступления за первую команду "
Оба игрока уже заявлены на сезон по списку Б.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Владислав Ванат, также покинувший сбор "Динамо", скорее всего,
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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