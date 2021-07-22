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Вивчаренко и Бражко остаются в первой команде Динамо

Премьер-лига
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Игроки досрочно покинули сбор, но остаются в команде

Вивчаренко и Бражко остаются в первой команде Динамо

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Как известно, Мирча Луческу досрочно отправил со сбора в Швейцарии шесть футболистов "Динамо", в числе которых защитник Константин Вивчаренко и хавбек Владимир Бражко.

Тем не менее, оба 18-летних футболиста в сезоне 2021/22 продолжат выступления за первую команду "Динамо".

Оба игрока уже заявлены на сезон по списку Б.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Владислав Ванат, также покинувший сбор "Динамо", скорее всего, продолжит выступления в "Черноморце".

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В статье: Динамо (Киев) Константин Вивчаренко Владимир Бражко
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