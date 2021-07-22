Премьер-лига
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Заря и Динамо сыграют в воскресенье. УПЛ утвердила расписание третьего тура чемпионата
Расписание 3-го тура УПЛ
Дирекция
3 тур
6 августа (пятница)
Металлист 1925 - Черноморец 19:30
7 августа (суббота)
Рух - Верес 17:00
Днепр-1 - Мариуполь 19:30
Шахтер - Александрия 19:30
8 августа (воскресенье)
Минай - Колос 17:00
Заря - Динамо 19:30
Ворскла - Львов 19:30
9 августа (понедельник)
Десна - Ингулец 19:30
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (1)
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Я так думаю... (КиЇв)
22.07.2021 в 18:51
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