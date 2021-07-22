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Заря и Динамо сыграют в воскресенье. УПЛ утвердила расписание третьего тура чемпионата

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Расписание 3-го тура УПЛ

Заря и Динамо сыграют в воскресенье. УПЛ утвердила расписание третьего тура чемпионата

Новина українською

Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 3-го тура УПЛ сезона 2021/22.

3 тур

6 августа (пятница)

Металлист 1925 - Черноморец 19:30

7 августа (суббота)

Рух - Верес 17:00

Днепр-1 - Мариуполь 19:30

Шахтер - Александрия 19:30

8 августа (воскресенье)

Минай - Колос 17:00

Заря - Динамо 19:30

Ворскла - Львов 19:30

9 августа (понедельник)

Десна - Ингулец 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Я так думаю... (КиЇв)
22.07.2021 в 18:51
9 серпня це понеділок, а не четвер.
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