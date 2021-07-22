Экс-президент Вереса: Место в УПЛ никто не продавал. С Львовом было оптимальное партнерское решение

Экс-президент "Вереса", а нынче глава Ровенской областной ассоциации футбола и член Исполкома УАФ Алексей Хахлев рассказал о выходе команды в УПЛ.

- Стоило ли "Вересу" было спешить, не имея надлежащей инфраструктуры, заходить уже сейчас в УПЛ?

- Есть такие вопросы, которые не имеют однозначного ответа. По моему мнению, именно широкая, неподкупная и настоящая поддержка болельщиков оказывает действенный импульс в построении мощного футбольного клуба на Ровенщине. Ведь это фундамент для эффективного диалога с властью и предмет заинтересованности для бизнес-структур. Мы знаем и понимаем свои ограничения, но воспринимаем их лишь как возможности для роста. Как это ни странно будет звучать для некоторых, но скажу - отсутствие на сегодня надлежащей инфраструктуры в "Вереса" означает огромный потенциал для развития. А это, в свою очередь, является самым основным привлекающим моментом для инвесторов. Поэтому появление в ближайшем и реальном будущем позитивных новостей в инфраструктурном контексте однозначно повлияет на увеличение спроса и рост стоимости акций "Вереса".

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- В глазах многих украинских болельщиков "Верес" это клуб, который в 2018-м, якобы, "продал" место в УПЛ Львову, как думаете, долго ли еще по ровенским клубом тянуться этот шлейф?

- Некоторые ситуации требуют хирургических методов. Проанализировали в то время ситуацию, оценили перспективы и поняли, что дальше лучше двигаться отдельно. Считаю, что тогда мы приняли оптимальное партнерское решение . Как результат - сейчас имеем два мощных представителя западного футбола в высшем дивизионе ФК "Львов" и НК "Верес"! А если сказать простыми словами - место в Премьер-лиге никто ни у кого не покупал и не продавал. Моя совесть чиста, о чем скажут оригиналы документов, которые мы обнародуем в ближайшее время.

- Будет ли для Вас особенным матч с ФК "Львов", и будут ли какие-то матчи особенными?

- Для меня каждый матч любимого клуба особенный - или товарищеский, или кубковый или в высшем дивизионе. Если же о мечте - то буду ждать первый матч нашего "Вереса" в еврокубках на стадионе в Киеве. Вот тогда искренне поритуалим вместе!