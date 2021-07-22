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Коллаборация антагонистов. Шахтер и Динамо обновили газон на Олимпийском - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубы совместными усилиями обновили газон на главной арене страны

Коллаборация антагонистов. Шахтер и Динамо обновили газон на Олимпийском - ВИДЕО

Новина українською

На НСК "Олимпийский" закончили реновацию газона.

Работами занимались совместно украинские гранды - "Шахтер" с "Динамо".

О том, как проходили работы, "горняки" сняли ролик.

Новое поле на НСК "Олимпийский". 3 месяца за 60 секунд.

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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