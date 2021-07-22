Премьер-лига
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Коллаборация антагонистов. Шахтер и Динамо обновили газон на Олимпийском - ВИДЕО
Клубы совместными усилиями обновили газон на главной арене страны
На НСК "Олимпийский" закончили реновацию газона.
Работами занимались совместно украинские гранды - "
О том, как проходили работы, "горняки" сняли ролик.
Новое поле на НСК "Олимпийский". 3 месяца за 60 секунд.
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