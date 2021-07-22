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22-летний сын президента Александрии назначен генеральным директором клуба

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Новые и молодые лица в клубной структуре

22-летний сын президента Александрии назначен генеральным директором клуба

fco.com.ua

Новина українською

22-летний сын президента "Александрии" Сергея Кузьменко Иван назначен генеральным директором клуба.

Отмечается, что ведении директора "Александрии" Дмитрия Китаева, как и раньше, будет обеспечение функционирования клуба.

Иван Кузьменко закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко "Институт Международных Отношений", получив диплом магистра по профессиональным квалификациям: экономист-международник, переводчик с английского языка. Имеет опыт работы финансовым менеджером в группе компаний "Агровиста".

"Для меня большая честь стать частью дружной футбольной семьи родной" Александрии ". Ведь клуб - это неотъемлемая часть моей жизни. Уже некоторое время мы тесно сотрудничаем с руководством клуба по разработке и интеграции эффективной модели функционирования современного футбольного клуба, которая обеспечит ему стабильность и развитие, популяризацию бренда ФК "Александрия", привлечение нового опыта и идей.

Я люблю футбол, верю в нашу команду, поэтому приложу максимум усилий для развития нашего клуба и футбола в Александрии в целом. Наша задача - создать для наших сторонников новый качественный продукт, которым мы будем гордиться", - отметил Иван Кузьменко.

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В статье: ФК Александрия Иван Кузьменко
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
22.07.2021 в 23:01
Очень талантливый молодой человек. Через пару лет возглавит Барселону. Лапорта просто шенок безродный в сравнении с ним.
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0
0
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scorpius (Ck)
22.07.2021 в 22:52
Дело Шуфричей живет
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+1
0
neutral fan (White Church)
22.07.2021 в 22:50
З такими то навиками він ще 2 роки тому мав стати генеральним, недогледів татко.
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+1
0
vituynia (Черкассы)
22.07.2021 в 22:47
Что то подобное когда то уже было в Говерле,правда с другими фамилиями,и где теперь эта Говерла...
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.07.2021 в 22:07
Ще міг би грати
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+3
0


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