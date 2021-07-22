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23-летний сын президента Александрии назначен генеральным директором клуба
Новые и молодые лица в клубной структуре
fco.com.ua
22-летний сын президента "
Отмечается, что ведении директора "Александрии" Дмитрия Китаева, как и раньше, будет обеспечение функционирования клуба.
Иван Кузьменко закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко "Институт Международных Отношений", получив диплом магистра по профессиональным квалификациям: экономист-международник, переводчик с английского языка. Имеет опыт работы финансовым менеджером в группе компаний "Агровиста".
"Для меня большая честь стать частью дружной футбольной семьи родной" Александрии ". Ведь клуб - это неотъемлемая часть моей жизни. Уже некоторое время мы тесно сотрудничаем с руководством клуба по разработке и интеграции эффективной модели функционирования современного футбольного клуба, которая обеспечит ему стабильность и развитие, популяризацию бренда ФК "Александрия", привлечение нового опыта и идей.
Я люблю футбол, верю в нашу команду, поэтому приложу максимум усилий для развития нашего клуба и футбола в Александрии в целом. Наша задача - создать для наших сторонников новый качественный продукт, которым мы будем гордиться", - отметил Иван Кузьменко.
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