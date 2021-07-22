Береза: Задача-минимум для Днепра-1 – участие в еврокубках

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза рассказал о целях и задачах команды на новый сезон.

"Задача на сезон – команда играет в еврокубках. Это даже не обсуждается. Любой другой результат будет неуспехом.

Журналисты спрашивают о первом месте. Я не откажусь от первого места. Но я реалист. Задача-минимум – участие в еврокубках. Задача-максимум – любая команда, которая участвует в высшей лиге, конечно, победа в лиге и победа в Кубке. Сегодня наш потенциал достаточно мощный", – сказал Береза.