  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Береза: Задача-минимум для Днепра-1 – участие в еврокубках
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Береза: Задача-минимум для Днепра-1 – участие в еврокубках

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Потенциал у команды достаточно мощный

Береза: Задача-минимум для Днепра-1 – участие в еврокубках

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о целях и задачах команды на новый сезон.

"Задача на сезон – команда играет в еврокубках. Это даже не обсуждается. Любой другой результат будет неуспехом.

Журналисты спрашивают о первом месте. Я не откажусь от первого места. Но я реалист. Задача-минимум – участие в еврокубках. Задача-максимум – любая команда, которая участвует в высшей лиге, конечно, победа в лиге и победа в Кубке. Сегодня наш потенциал достаточно мощный", – сказал Береза.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто любитель (Днепр)
22.07.2021 в 22:45
Мечтать Дереву никто не запрещает. Для таких мечтаний нужно покупать игроков а не брать в аренду. Так что пока это только мечты. По крайней мере на этот сезон
Ответить
0
0
Бутига (Чернигов)
22.07.2021 в 22:37
Как хотите, но мне Йовичевич представляется слабым тренером.Не верю в бронзовый Днепр под его руководством.
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
22.07.2021 в 22:37
неадекват.....
Ответить
+1
0
Джин Тоник (R)
22.07.2021 в 22:21
Удачи Днепру.Давно Днепр ждет кубок УПЛ.
Ответить
0
-2
aleks68
22.07.2021 в 22:24
уймись придурок
Ответить
+1
0
Rumata (Киев)
22.07.2021 в 21:48
Первое место? Городской сумасшедший.
Ответить
+1
0
dp_dp (Ukraine)
22.07.2021 в 22:22
Ты прав. Пока к сожалению первое место будет у кротов.
Ответить
0
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
22.07.2021 в 21:44
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...