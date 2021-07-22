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Береза: Задача-минимум для Днепра-1 – участие в еврокубках
Потенциал у команды достаточно мощный
Почетный президент "
"Задача на сезон – команда играет в еврокубках. Это даже не обсуждается. Любой другой результат будет неуспехом.
Журналисты спрашивают о первом месте. Я не откажусь от первого места. Но я реалист. Задача-минимум – участие в еврокубках. Задача-максимум – любая команда, которая участвует в высшей лиге, конечно, победа в лиге и победа в Кубке. Сегодня наш потенциал достаточно мощный", – сказал Береза.
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