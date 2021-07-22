Максим Малышев уходит из Шахтера

У 28-летнего полузащитника "Шахтера" Максима Малышева завершился контракт с клубом, его не продлили.

Максиму позвонили журналисты iSport и спросили о его будущем. Он ответил:

Пока без комментариев, на этом этапе не готов говорить о дальнейших планах.

Напомним, что у Максима, одного из самых перспективных опорных полузащитников Украины, уже несколько лет есть хроническая травма колена, которая не дает ему играть в футбол. В последний раз Максим стабильно играл еще в сезоне 2016/17.

Читайте также Шахтер не будет продлевать контракт с Малышевым и предложил игроку стать тренером академии

Новый наставник дончан Де Дзерби позвал Малышева на сбор с командой, но впоследствии появилась информация, что его перевели в дубль.

"Шахтер" якобы готов взять Максима на работу детским тренером - если он согласится и решит завершить карьеру.