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Максим Малышев уходит из Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Контракт закончился еще 1 июля

Максим Малышев уходит из Шахтера

ФК Шахтер

Новина українською

У 28-летнего полузащитника "Шахтера" Максима Малышева завершился контракт с клубом, его не продлили.

Максиму позвонили журналисты iSport и спросили о его будущем. Он ответил:

Пока без комментариев, на этом этапе не готов говорить о дальнейших планах.

Напомним, что у Максима, одного из самых перспективных опорных полузащитников Украины, уже несколько лет есть хроническая травма колена, которая не дает ему играть в футбол. В последний раз Максим стабильно играл еще в сезоне 2016/17.

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Новый наставник дончан Де Дзерби позвал Малышева на сбор с командой, но впоследствии появилась информация, что его перевели в дубль.

"Шахтер" якобы готов взять Максима на работу детским тренером - если он согласится и решит завершить карьеру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Максим Малышев
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Источник:
isport.ua

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Комментарии (3)
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scorpius (Ck)
22.07.2021 в 22:57
Жаль, что так и не оклимался от травмы - в перспективе должен был становиться основным опорником команды, но судьба распорядилась по-другому.
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+1
0
Джин Тоник (R)
22.07.2021 в 22:19
Давно пора.Столько лет получать зарплату и не играть это талант.Теперь где-то в Мариуполе всплывет.
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+2
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
22.07.2021 в 22:44
Плод больного воображения?
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0
0


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