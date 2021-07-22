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Максим Малышев уходит из Шахтера
Контракт закончился еще 1 июля
ФК Шахтер
У 28-летнего полузащитника "Шахтера" Максима Малышева завершился контракт с клубом, его не продлили.
Максиму позвонили журналисты iSport и спросили о его будущем. Он ответил:
Пока без комментариев, на этом этапе не готов говорить о дальнейших планах.
Напомним, что у Максима, одного из самых перспективных опорных полузащитников Украины, уже несколько лет есть хроническая травма колена, которая не дает ему играть в футбол. В последний раз Максим стабильно играл еще в сезоне 2016/17.
Новый наставник дончан Де Дзерби позвал Малышева на сбор с командой, но впоследствии появилась информация, что его перевели в дубль.
"Шахтер" якобы готов взять Максима на работу детским тренером - если он согласится и решит завершить карьеру.
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