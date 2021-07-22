Премьер-лига
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На сайт УПЛ вернули регламент Лиги, обновив эмблему УАФ со слоганами Слава Украине - Героям слава
Регламент снова доступен на сайте
Фото: УПЛ
На сайт УПЛ вернули регламент на сезон 2021/22.
В обновленном регламенте представлен и большой герб УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава".
В документе остался пункт, что каждый клуб УПЛ обязан нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава".
Ознакомиться с новым регламентом можно по ссылке.
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Комментарии (1)
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Neon11 (Ахтырка)
22.07.2021 в 22:42
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