На сайт УПЛ вернули регламент Лиги, обновив эмблему УАФ со слоганами Слава Украине - Героям слава

На сайт УПЛ вернули регламент на сезон 2021/22.

В обновленном регламенте представлен и большой герб УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава".

В документе остался пункт, что каждый клуб УПЛ обязан нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава".

Ознакомиться с новым регламентом можно по ссылке.