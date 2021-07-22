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На сайт УПЛ вернули регламент Лиги, обновив эмблему УАФ со слоганами Слава Украине - Героям слава

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Регламент снова доступен на сайте

На сайт УПЛ вернули регламент Лиги, обновив эмблему УАФ со слоганами Слава Украине - Героям слава

Фото: УПЛ

Новина українською

На сайт УПЛ вернули регламент на сезон 2021/22.

В обновленном регламенте представлен и большой герб УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава".

В документе остался пункт, что каждый клуб УПЛ обязан нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава".

Ознакомиться с новым регламентом можно по ссылке.

На сайт УПЛ вернули регламент Лиги, обновив эмблему УАФ со слоганами Слава Украине - Героям слава - изображение 1

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В статье: Украинская Премьер-лига
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Комментарии (1)
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Neon11 (Ахтырка)
22.07.2021 в 22:42
Нарешті. Файненка емблема.
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