Шахтер ближе к чемпионству, Черноморец надолго не задержится. Превью на новый сезон УПЛ

За "Динамо" наблюдать будет даже интересней, чем за остальными

Вокруг киевлян сейчас кроется очень много интриг. Во-первых, как себя проявит команда на второй сезон под руководством Мирчи Луческу? Летом особых трансферов не было, поэтому играть будет где-то тот же состав плюс Шкурин. А как же разговоры, что эта команда уже упёрлась в свой потолок? С последним не согласен, но и не ожидаю продолжения роста футболистов вместе с результатом в геометрической прогрессии. "Бело-синие" по ходу прошлого сезона показали неожиданную зрелость в игре. Чемпионскую зрелость. Учитывая, что этот прогресс происходил буквально на наших глазах, процесс просто восхищал. Какой следующий шаг в развитии этого "Динамо"? В выход из группы ЛЧ не особо верится. Тут бы повторить прошлогоднее достижение - это уже будет успехом.

И, наконец, продаст ли наконец-то кого-то Суркис? Бущан, Нещерет, Забарный, Миколенко, Цыганков. Хоть кого-то. Хоть Супрягу. Видимо, нет. В "Динамо" есть прекрасная традиция: либо ставить неподтверждённо завышенные ценники на игроков, либо передерживать их, в чём тоже особой необходимость нет. Ярмоленко сколько угодно можно благодарить Суркиса за то, что тот аж в 28 лет разрешил ему покинуть Украину, играя на самолюбии Игоря Михайловича. Но ни одной попытки отпустить своего таланта в годы его становления босс киевлян ещё ни разу не предпринял. Александр Рыженко

"Шахтер" здорово усилился летом. "Горняки" - фавориты на победу в УПЛ

Донецкий "Шахтер" идет в новый украинский сезон с новыми надеждами. Большими надеждами. Провалившись в прошлой кампании, руководство клуба поняло, что без вложений украинский чемпионат не выиграть. По крайней мере, когда у конкурента есть Мирча Луческу. Отсюда и трансферы на 40 миллионов евро. Отсюда и приход потенциально топ-тренера Роберто де Дзерби. Новому алленаторе остался один шаг, чтобы получить приглашение в серьезный клуб европейского масштаба. Двухлетнее сотрудничество с "Шахтером" может помочь ему в исполнении этой цели.

Сейчас "Шахтер" видится главным фаворитом сезона. Почему? Вспомните за что мы ругали команду все прошедшее время? Безвольная игра и отсутствие мотивации? После вдрызг проигранного чемпионата с этим не должно быть проблем. Слабая форма единственного форварда? Пожалуйста, вот вам Лассина Траоре из "Аякса". Слабые тактические решения старого наставника? Получите молодого и прогрессивного де Дзерби. Оставались вопросы к обороне? Марлон должен закрыть эту тему. По сути, почти все бреши были устранены и корабль вновь может мчаться на полной скорости.

"Горняки" провели лето с пользой. Футболисты признаются, что тренировки стали сложнее, что должно улучшить физическую готовность, а тактику итальянский штаб поставить точно сумеет. Уже на сборах было видно, что игроки стараются играть быстрее и агрессивнее, не делают большого количества касаний. Появились наигранные комбинации впереди, которые должны помочь команде вскрывать автобусы соперника. Да, многое можно списать на силу соперников на сборах, однако кажется, что при де Дзерби "горняки" снова начали движение в нужном направлении.

В распоряжении "Шахтера" все ресурсы для того, чтобы вновь стать чемпионом - сильный состав, хорошо укрепленный летом и прогрессивный тренер. Но это не значит, что отобрать корону у "Динамо" с Мирчей Луческу будет легкой миссией. Битва будет тяжелой, но шансы на победу в ней приличные... Георгий Грошев

"Десна" рискует стать регрессом сезона. "Зарю" тоже ожидает падение. А "Александрия" за еврокубки ещё повоюет

Поговорим о трёх командах, которые в прошлом сезоне проявляли амбиции оказаться в таблице повыше, чем получилось на самом деле. Сначала про "Десну", о летней работе которой нужно знать всего один факт: центрбеки Тамм, Имереков, Гитченко, Ермаков, Дима - аут, а вместо них никто не пришёл. Просто никто. В команде сейчас в принципе ноль центральных защитников, только один левый (Селин заменил Мостового и Сухоцкого), а также два правых (Сафронов и Жук вместо Конопли). Как вы понимаете, это далеко не равноценная ротация. Клуб начнёт делать ставку на молодёжь - это уже очевидно. Но вместе с такой политикой "северян" стоит ожидать соответствующих результатов в виде падения по таблице.

"Александрия" же напротив: вроде бы также потеряла тучу игроков основы, но при этом провела довольно занимательную трансферную работу. Здесь и возвращение в УПЛ Кожушко, и Гринь получит наконец-то шанс играть больше, нашли где-то в Румынии малийца, подписали даже аргентинца из Серии А, хоть он, правда, до последнего времени выступал в Словакии. Клубу нужна была перезагрузка, о чём говорили все. Ну вот: Сергей Кузьменко нас услышал и освежил свой проект новыми людьми. В перспективе хуже точно быть не должно. Но нужно время. В том числе, чтобы посмотреть и на Юрия Гуру на уровне УПЛ.

Теперь "Заря". Станислав Оганов, похоже, до сих пор не может вникнуть в работу футбольного клуба. Пока что под его чутким руководством на должности гендиректора у клуба потерь больше, чем успехов. Луганчане второй год подряд теряют перед стартом сезона центральных защитников, а нам рассказывают о конфликте с Василем. Клуб опять пытается закрыть проблемы не качеством, а количеством. И я готов буду восхвалять Виктора Скрипника до конца его каденции в "Заре", если он вновь даст результат тем подбором игроков, который у него есть. Но в чём я точно уверен: проблемы в обороне на этот раз неизбежны. "Заря" была среди лучших по числу пропущенных в прошлом сезоне? Это в прошлом. Александр Рыженко

"Ворскла" - загадка сезона. Команда может как побороться за бронзу, так и провалиться

Юрий Максимов в прошлом сезоне сумел выполнить главную цель - он вывел "Ворсклу" в еврокубки. Полтавчане круто стартовали, но после этого не отличались стабильностью и вполне могли уступить еврокубковую строчку "Десне". Благо для них все сложилось удачно. Максимов свой пост сохранил и вновь готовит к сезону. Вот только что сейчас ждать от "зелено-белых" сказать трудно.

Юрий Вильевич - классный мотиватор, но он почти нигде не задерживался на долгий срок, а потому до сих пор непонятно, сможет ли он превзойти, или хотя бы повторить успех прошедшей кампании. Летом "Ворскла" потеряла Кулача, однако в целом провела неплохую трансферную кампанию. Усилились тремя центральными защитниками, арендовали Вакулу, подписали Есеолу. Состав боевой и с ним можно добиваться поставленных целей, вот только насколько сам Максимов готов к этому?

В прошлом сезоне "Ворскла" чередовала добротные матчи с провалами и будущая кампания - вызов в первую очередь для наставника. Сможет ли он выжать максимум? Выведет ли игроков на новый уровень? Сможет ли исправить все недочеты? Уберет ли провалы в обороне? Если у него получится, то "Ворсклы" может стать теневым фаворитом на третье место. Если все будет по-старому, то Полтава, скорее всего, провалится. С треском. Георгий Грошев

"Днепр-1" и "Львов" станут открытием сезона

Теперь о тех, кто готов сделать серьёзный скачок в таблице. В первую очередь нужно говорить о "Днепре-1", который летом кроме ухода Дубинчака не понёс вообще никаких серьёзных кадровых потерь. По ходу первой половины 2021-го мы с вами не раз говорили: а вот если бы не провал осенью, эта команда была бы среди претендентов как минимум на Лигу конференций. Вот сейчас, со стартом нового чемпионата, эти мысли должны воплотиться. У Игора Йовичевича прекрасный контакт с командой и у него не менее прекрасный подбор исполнителей, который ещё усилили Лучкевич, Кравченко и (возможно) Русин. Если сейчас днепряне с единичкой вдруг не включатся в еврокубковую рубку, то это будет провал тренерский.

Одним из самых заметных клубов весны был и "Львов", который также сделал потрясающий рывок во втором круге при значительно меньшем ресурсе. Летом Анатолий Бессмертный обошёлся без серьёзной ротации, что говорит о двух вещах - либо нынешний наставник видит, что этот коллектив ещё не упёрся в потолок и ребята способны прогрессировать, либо это и есть все возможности клуба. Другой вопрос, что это тренерская команда и она не особо подпитывается кадрово. Это одна из главных причин, почему "сине-золотые" (или в какой форме в этом сезоне будет играть клуб) не будут бороться за еврокубки. Александр Рыженко

"Рух" и "Ингулец" останутся на своих местах поближе к аутсайдерам

Президентам обоих клубов-новичков прошлого сезона, похоже интересней эпатировать публику и триггерить Дом футбола своими заявлениями, а не заниматься развитием клуба. То есть, у обоих проектов вроде бы даже идёт работа над инфраструктурой (одни строят академию, а другие - стадион), однако наличие крепких финансовых тылов не подтверждается трансферной работой. Примеры? Вот хотя бы один.

"Руховцы" потеряли своего главного таланта, центрфорварда Кухаревича. Кого подпишем взамен? Голкипера Панькива и вингера Ориховского. Зачем зимой брали Абдихоликова и рассказывали про его талант, если уже через полгода его просто тихонько отпустили? У "Ингульца" вроде бы также трансферы в порядке погрешности, но обращает на себя внимание, что петровский клуб взял игроков максимум из середины таблицы УПЛ. А как же мечты поиграть с "Реалом"?

Возможно, когда оба владельца клубов завершат Большое строительство, на команды станут выделять более существенные суммы. Но в таком случае, это будет не в этом сезоне. Александр Рыженко

"Минай" зря подписал Селезнева. Клуб во второй раз наступает на те же грабли

Зимой 2021-го года закарпатский "Минай" презентовал звездного новичка - Артема Милевского. Тогда дебютант УПЛ надеялся, как это принято говорить, "хайпануть" на данном трансфере, но по итогу нашел несколько скандалов и вылетел из элитного дивизиона. Мы не говорим, что вина лежит сугубо на Милевском, но его приход по сути ничего не дал клубу, если не считать конфликт с тренером из-за нежелание выходить на замену. И вот, чудом сохранившись в УПЛ, пони начали бегать по кругу. "Минай" пригласил Евгения Селезнева.

Легендарный форвард зимой со скандалом покинул "Колос", забив в первой половине сезоне пять голов. С пяти пенальти. После этого он не нашел команду, но карьеру завершать не думал, так как рекорд УПЛ по голам ему до сих пор побить не удалось. А значит мотивация бегать есть. Но что "царь" готов предложить, кроме реализации 11-метровых ударов?

Руководство "Миная" до сих пор не поняло, что выезжать на одной звезде, будь то Милевский, Селезнев или кто-либо другой из героев давно забытых дней - путь в никуда. Важна команда, а имея в составе человека, который ни особо любит прессинговать и ускоряться, далеко ты уехать не сможешь. Закарпатский клуб во второй раз наступает на одни и те же грабли, надеясь, что снова пронесет и удастся сохранить прописку в УПЛ. Ну что же, посмотрим… Георгий Грошев

"Черноморец" уже готов вернуться в Первую лигу. Даже в "Минай" веры больше

Если судить исключительно по именам, у "моряков" вроде бы достаточно неплохое усиление. Но проблема в том, что эту кадровую работу провели не одесситы, а киевское "Динамо". К тому же, вокруг "Черноморца" сейчас вопросов куда больше, чем вокруг остальных клубов УПЛ. И это делает их главным аутсайдером в битве за выживание. По странным причинам отодвинули на второй-третий план наставника Алексея Антонова, который выводил эту команду в УПЛ. По не менее странным причинам расстались с половиной состава, хотя тот же Лиховидько и Микицей уже в ближайших играх выйдут в основе других клубов Премьер-лиги. По странным причинам не услышали призыва своих болельщиков и теперь клуб будет играть не за своих, а против. Правда ли, что атмосфера внутри клуба одна из худших за последние годы? Если вам мало этих вопросов, то вот вишенка на торте: где одесситы будут проводить свои домашние матчи, учитывая, что стадион в парке Шевченко в аренде и общий язык найти по ней очень тяжело? Да и есть ли смысл играть дома, если болеть будут против тебя? Не по кадровому подбору футболистов, а по ауре вокруг коллектива это пока что худшая команда лиги.

Например, в "Минае" всё вроде бы даже ещё скромнее, чем в Одессе. Но при этом команда там тихонечко и без особых скандалов продолжает работать, комплектуется молодыми не "динамовцами" и за счёт своего задора готовится сражаться за каждый балл, за каждый мяч. Вряд ли это принесёт места выше, чем в зоне вылета, но за этим проектом в данный момент времени следить поинтересней будет. Александр Рыженко

От новичков не стоит ждать многого. Максимум - середина таблицы

Во-первых, объясним разницу. Новичок - тот, кто поднялся из Первой лиги в УПЛ. Дебютант - тот, кто впервые сыграет в УПЛ. Лингвистическая минутка завершена.

Тема "Черноморца" в нашем превью поднялась отдельно, а потому сейчас поговорим о двух других командах - "Вересе" и "Металлисте 1925". Клуб из Ровно, который до сих пор строит стадион дома и будет играть в Луцке, кажется наиболее сбитым коллективом из всех новичков. Они практически не понесли потерь летом, параллельно с этим усилив несколько позиций. Тем, кто следил за ПФЛ известно, что "Верес" временами был на голову сильнее всех конкурентов, а потому и в УПЛ мы не ждем от них провала. Вылета точно не будет. Но и серьезного скачка тоже. Прогнозируем место во второй части таблицы, ближе к середине.

С "Металлистом 1925" сложнее. Их главная проблема - "Металлист", который неожиданно реинкарнировался и теперь о нем говорят повсюду. В том числе и в Харькове. И теперь "1925", который ранее был первым клубом города, потерял всю популярность и весь авторитет. У них не будет серьезной домашней поддержки и, вполне вероятно, на их матчи будет ходить даже меньше зрителей, чем на игры ПФЛ. Харьковчане летом вышли в ноль, потеряв и подписав примерно одинаковое количество бойцов. Вот только их состав, в отличие от того же "Вереса", не выглядит сверх боевым и они вполне могут повторить судьбу трех новичков прошлого сезона. То есть, до последнего бороться за выживание, и не факт, что эта битва будет очень успешной. Георгий Грошев

Юрий Мороз первым пойдёт на выход

Традиционно, второй год подряд пытаемся предсказать, кто откроет череду увольнений среди тренеров. На этот раз команды более сбалансированы по сравнению с прошлым сезоном, поэтому сейчас больше приходится угадывать. Тем не менее ставлю на то, что первым свой пост покинет наставник "Черноморца". В работу под давлением верится слабо. Не исключено, что в "Динамо"/"Черноморце" надеются, что одесский коллектив под руководством Мороза совершит столь же невероятный скачок в результатах, как в прошлом году совершили киевляне с Луческу. Но что-то подсказывает внутри, что во второй раз подобная история не сыграет. Да и опыта у нынешнего рулевого "моряков" значительно меньше.

Остальные тренерские рокировки ожидаются, что логично, только в случае провалов уже на старте турнира. Среди потенциальных отставок - тот же "Минай" с Василием Кобиным. Возможно, "Рух" наконец-то увидит то, что видят все болельщики в Иване Федыке - неуёмное желание к ротации без особого прогресса, без желания развивать нынешний состав. Или Юрий Гура всё-таки не справится с дебютным в своей карьере премьерлиговым вызовом, поэтому досрочно сложит с себя полномочия. Александр Рыженко

Бомбардирскую гонку выиграет не нападающий. Соломон - первый претендент на награду

В превью к прошлому сезону мы уже пытались дать свой прогноз, кто станет лучшим бомбардиром УПЛ. Поставив на Филиппова и Леднева автор провалился с треском. Однако, будучи человеком азартным, мы попытаемся отыграться. На этот раз, по нашему мнению, золотую бутсу получит Манор Соломон.

После весеннего демарша Тайсона, израильский легионер засиял новым красками, став главной скрипкой на левом крыле атаки. Соломон немало забивал сам, став в итоге лучшим бомбардиром "Шахтера", и параллельно с этим еще и умело подыгрывал партнерам. В итоге Манор почувствовал уверенность и вряд ли собирается останавливаться.

При де Дзерби "Шахтер" должен играть еще в более вертикальный и атакующий футбол, что должно помочь Соломону забивать еще больше. Уже на сборах было видно, что многие игроки ориентируются именно на левый фланг, отдавая передачи на Соломона. Он уже неплохо спелся с Педриньо и Траоре, что также должно ему помочь в будущем. Конечно, может случится всякое (конфликты, травмы, трансфер), но в идеальных условиях, именно Соломон - главное оружие в атаке "горняков". Он мотивирован и классная игра должна стать трамплинном при переходе в новый клубе. А значит мотивации забивать много будет хоть отбавляй. Георгий Грошев

Прогноз от авторов