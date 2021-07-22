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Кривушкин рассудит Шахтер и Ингулец и другие судейские назначения на 1-й тур УПЛ

Премьер-лига
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ВАР будет использоваться в офлайн режиме

Кривушкин рассудит Шахтер и Ингулец и другие судейские назначения на 1-й тур УПЛ

СК Дніпро-1

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Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 1-го тура УПЛ сезона 2020/21.

23 июля (пятница)

Львов - Мариуполь - Максим Козыряцкий (Запорожье)

24 июля (суббота)

Верес - Колос - Дмитрий Панчишин (Харьков)

Шахтер - Ингулец – Дмитрий Кривушкин (Харьков)

25 июля (воскресенье)

Металлист 1925 - Рух – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Заря - Александрия – Владимир Новохатний (Киев)

Десна – Черноморец – Алексей Деревинский (Хмельницкий)

26 июля (понедельник)

Ворскла - Днепр-1 – Юрий Иванов (Донецкая обл.)

На трех матчах тура ВАР будет использоваться для обучения арбитров в оффлайн режиме.

Также напомним, что матч 1-го тура Динамо - Минай состоится 11 августа.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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