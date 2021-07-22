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Кривушкин рассудит Шахтер и Ингулец и другие судейские назначения на 1-й тур УПЛ
ВАР будет использоваться в офлайн режиме
СК Дніпро-1
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 1-го тура
23 июля (пятница)
Львов - Мариуполь - Максим Козыряцкий (Запорожье)
24 июля (суббота)
Верес - Колос - Дмитрий Панчишин (Харьков)
Шахтер - Ингулец – Дмитрий Кривушкин (Харьков)
25 июля (воскресенье)
Металлист 1925 - Рух – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Заря - Александрия – Владимир Новохатний (Киев)
Десна – Черноморец – Алексей Деревинский (Хмельницкий)
26 июля (понедельник)
Ворскла - Днепр-1 – Юрий Иванов (Донецкая обл.)
На трех матчах тура ВАР будет использоваться для обучения арбитров в оффлайн режиме.
Также напомним, что матч 1-го тура Динамо - Минай состоится 11 августа.
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