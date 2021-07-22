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Исмаили, Марлос и Маркос Антонио вернулись в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Кривцов и Фернандо продолжают работать индивидуально

Исмаили, Марлос и Маркос Антонио вернулись в общую группу Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к поединку 1-го тура УПЛ с "Ингульцом".

Вечером 22 июля "Шахтер" провел тренировку на поле загородного комплекса "Святошин".

Занятие длилось около часа. После разминки "оранжево-черные" выполняли тактические упражнения. Разделившись на атакующую и оборонительную группы, футболисты отрабатывали комбинации и взаимодействия, а завершили сессию серией ударов по воротам.

Отмечается, что вернулись в общую группу Исмаили, Марлос и Маркос Антонио.

Сергей Кривцов и Фернандо должны приступить к полноценной работе в начале следующей недели.

На пятницу, 23 июля, у команды также запланирована одна вечерняя сессия.

Напомним, что матч "Шахтёр" – "Ингулец" состоится в субботу, 24 июля, на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:30.

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В статье: Сергей Кривцов Марлос Шахтер (Донецк) Исмаили Ингулец (Петрово) Маркос Антонио
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Источник:
ФК Шахтер

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