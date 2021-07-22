Исмаили, Марлос и Маркос Антонио вернулись в общую группу Шахтера

" Шахтер " продолжает подготовку к поединку 1-го тура УПЛ с "Ингульцом".

Вечером 22 июля "Шахтер" провел тренировку на поле загородного комплекса "Святошин".

Занятие длилось около часа. После разминки "оранжево-черные" выполняли тактические упражнения. Разделившись на атакующую и оборонительную группы, футболисты отрабатывали комбинации и взаимодействия, а завершили сессию серией ударов по воротам.

Отмечается, что вернулись в общую группу Исмаили, Марлос и Маркос Антонио.

Сергей Кривцов и Фернандо должны приступить к полноценной работе в начале следующей недели.

На пятницу, 23 июля, у команды также запланирована одна вечерняя сессия.

Напомним, что матч "Шахтёр" – "Ингулец" состоится в субботу, 24 июля, на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:30.