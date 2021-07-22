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Исмаили, Марлос и Маркос Антонио вернулись в общую группу Шахтера
Кривцов и Фернандо продолжают работать индивидуально
shakhtar.com
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Вечером 22 июля "Шахтер" провел тренировку на поле загородного комплекса "Святошин".
Занятие длилось около часа. После разминки "оранжево-черные" выполняли тактические упражнения. Разделившись на атакующую и оборонительную группы, футболисты отрабатывали комбинации и взаимодействия, а завершили сессию серией ударов по воротам.
Отмечается, что вернулись в общую группу Исмаили, Марлос и Маркос Антонио.
Сергей Кривцов и Фернандо должны приступить к полноценной работе в начале следующей недели.
На пятницу, 23 июля, у команды также запланирована одна вечерняя сессия.
Напомним, что матч "Шахтёр" – "Ингулец" состоится в субботу, 24 июля, на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:30.
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