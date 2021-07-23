Сегодня стартует новый сезон УПЛ. Что нужно знать о 31-м чемпионате Украины

23-го июля 2021-го года между собой сыграют ФК "Львов" и ФК "Мариуполь". Именно этим матчем будет открыт 31-й чемпионат Украины по футболу. UA-Футбол подготовил для вас краткий путеводитель, дабы вы не путались во время предстоящего путешествия.

Сколько команд сыграет в сезоне 2021/22?

Второй год подряд количество участников регулярного сезона украинского первенства увеличивается. В кампании 2019/20 играло 12 команд, через год - уже 14. В сезоне 2021/22 сыграют сразу 16 коллективов.

Пополнили состав три представителя Первой лиги - победитель турнира "Верес" и два его преследователя, в лице "Черноморца" и "Металлиста 1925". Официально покинул УПЛ "Минай", однако после отказа "Олимпика" участвовать в сезоне, закарпатцы получили второй шанс. Итак, официальные участники сезона:

"Александрия" "Верес" "Ворскла" "Десна" "Динамо" "Днепр-1" "Заря" "Ингулец" "Колос" "Львов" "Мариуполь" "Металлист 1925" "Минай" "Рух" "Черноморец" "Шахтер"

Какой формат сезона 2021/22?

Классика - 16 команд, два круга, обычная система. Каждым сыграет с каждым дома и на выезде, проведя ровно 30 матчей в сезоне.

Где команды будут проводить домашние матчи?

Все 16 команд определились со своими стадионами, на которых будут принимать матчи. Дольше всех тянул львовский "Рух", однако в конце концов подписал договор со стадионом "Арена Львов".

Клуб Стадион ФК Александрия "Ника" (Александрия) Верес "Авангард" (Луцк) Ворскла "Ворскла" (Полтава) Десна Стадион им. Гагарина (Чернигов) Динамо "Олимпийский" (Киев) Днепр-1 "Днепр-Арена" (Днепр) Заря "Славутич-Арена" (Запорожье) Ингулец "Зирка" (Кропивницкий) Колос "Колос" (Ковалевка) ФК Львов "Арена-Львов" (Львов) ФК Мариуполь Стадион им. Бойко (Мариуполь) Металлист 1925 "Металлист" (Харьков) ФК Минай "Авангард" (Ужгород) Рух "Арена-Львов" (Львов) Черноморец "Черноморец" (Одесса) Шахтер "Олимпийский" (Киев)

Отметим, что три команды, "Верес", "Заря" и "Шахтер", будут проводить домашние поединки вне своей области.

Где будут показывать матчи УПЛ 2021/22?

Как это обычно бывает, единого вещателя у нас нет, а потому команды будут поделены на два лагеря. Часть из них выбрали каналы "Футбол 1/2/3", остальные - "1+1 Медиа".

Каналы "Футбол1/2/3": "Шахтёр", "Десна", "Александрия", "Колос", "Мариуполь", "Металлист 1925", "Львов", "Минай", "Ингулец", "Рух", "Верес", "Ворскла", "Черноморец"

"1+1 Медиа": "Динамо", "Заря", "Днепр-1"

Кто выше в таблице при равенстве очков?

С момента прошлого сезона ничего особо не изменилось. В случае равенства очков у двух команд, в силу вступают следующие показатели:

Большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами Лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах между этими командами Большее количество забитых мячей в личных встречах между этими командами Лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах Большее количество забитых мячей во всех матчах

Какой обмен между лигами будет в конце сезона?

Учитывая, что в следующем сезоне не планируется увеличение число участников, то правила обмена между лигами меняются. Напрямую в Первую лигу вылетают сразу два коллектива, которые заняли 15-е и 16-е место. Их места займут первое и второе место из первой лиги.

Команды, занявшие 13-е и 14-е места сыграют матчи плей-офф с третьей и четвертой командами первой лиги. Эти дуэли будут двухматчевыми.

Кто от Украины сыграет в еврокубках 2022/23?

В целом, в Европу попадут пять команд, однако есть одно небольшое изменение, если сравнивать с прошлой кампанией. Чемпион не попадает напрямую в группу Лиги Чемпионов. Победителю УПЛ придется пройти один отборочный раунд. Полное расписание еврокубковых мест: