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Сегодня стартует новый сезон УПЛ. Что нужно знать о 31-м чемпионате Украины

Премьер-лига
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Сегодня стартует новый сезон УПЛ. Что нужно знать о 31-м чемпионате Украины

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

23-го июля 2021-го года между собой сыграют ФК "Львов" и ФК "Мариуполь". Именно этим матчем будет открыт 31-й чемпионат Украины по футболу. UA-Футбол подготовил для вас краткий путеводитель, дабы вы не путались во время предстоящего путешествия.

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Сколько команд сыграет в сезоне 2021/22?

Второй год подряд количество участников регулярного сезона украинского первенства увеличивается. В кампании 2019/20 играло 12 команд, через год - уже 14. В сезоне 2021/22 сыграют сразу 16 коллективов.

Пополнили состав три представителя Первой лиги - победитель турнира "Верес" и два его преследователя, в лице "Черноморца" и "Металлиста 1925". Официально покинул УПЛ "Минай", однако после отказа "Олимпика" участвовать в сезоне, закарпатцы получили второй шанс. Итак, официальные участники сезона:

  1. "Александрия"
  2. "Верес"
  3. "Ворскла"
  4. "Десна"
  5. "Динамо"
  6. "Днепр-1"
  7. "Заря"
  8. "Ингулец"
  9. "Колос"
  10. "Львов"
  11. "Мариуполь"
  12. "Металлист 1925"
  13. "Минай"
  14. "Рух"
  15. "Черноморец"
  16. "Шахтер"

Какой формат сезона 2021/22?

Классика - 16 команд, два круга, обычная система. Каждым сыграет с каждым дома и на выезде, проведя ровно 30 матчей в сезоне.

Где команды будут проводить домашние матчи?

Все 16 команд определились со своими стадионами, на которых будут принимать матчи. Дольше всех тянул львовский "Рух", однако в конце концов подписал договор со стадионом "Арена Львов".

Клуб Стадион
ФК Александрия "Ника" (Александрия)
Верес "Авангард" (Луцк)
Ворскла "Ворскла" (Полтава)
Десна Стадион им. Гагарина (Чернигов)
Динамо "Олимпийский" (Киев)
Днепр-1 "Днепр-Арена" (Днепр)
Заря "Славутич-Арена" (Запорожье)
Ингулец "Зирка" (Кропивницкий)
Колос "Колос" (Ковалевка)
ФК Львов "Арена-Львов" (Львов)
ФК Мариуполь Стадион им. Бойко (Мариуполь)
Металлист 1925 "Металлист" (Харьков)
ФК Минай "Авангард" (Ужгород)
Рух "Арена-Львов" (Львов)
Черноморец "Черноморец" (Одесса)
Шахтер "Олимпийский" (Киев)

Отметим, что три команды, "Верес", "Заря" и "Шахтер", будут проводить домашние поединки вне своей области.

Где будут показывать матчи УПЛ 2021/22?

Как это обычно бывает, единого вещателя у нас нет, а потому команды будут поделены на два лагеря. Часть из них выбрали каналы "Футбол 1/2/3", остальные - "1+1 Медиа".

Каналы "Футбол1/2/3": "Шахтёр", "Десна", "Александрия", "Колос", "Мариуполь", "Металлист 1925", "Львов", "Минай", "Ингулец", "Рух", "Верес", "Ворскла", "Черноморец"

"1+1 Медиа": "Динамо", "Заря", "Днепр-1"

Кто выше в таблице при равенстве очков?

С момента прошлого сезона ничего особо не изменилось. В случае равенства очков у двух команд, в силу вступают следующие показатели:

  1. Большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами
  2. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах между этими командами
  3. Большее количество забитых мячей в личных встречах между этими командами
  4. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах
  5. Большее количество забитых мячей во всех матчах

Какой обмен между лигами будет в конце сезона?

Учитывая, что в следующем сезоне не планируется увеличение число участников, то правила обмена между лигами меняются. Напрямую в Первую лигу вылетают сразу два коллектива, которые заняли 15-е и 16-е место. Их места займут первое и второе место из первой лиги.

Команды, занявшие 13-е и 14-е места сыграют матчи плей-офф с третьей и четвертой командами первой лиги. Эти дуэли будут двухматчевыми.

Кто от Украины сыграет в еврокубках 2022/23?

В целом, в Европу попадут пять команд, однако есть одно небольшое изменение, если сравнивать с прошлой кампанией. Чемпион не попадает напрямую в группу Лиги Чемпионов. Победителю УПЛ придется пройти один отборочный раунд. Полное расписание еврокубковых мест:

  • Чемпион - раунд плей-офф ЛЧ (путь чемпиона)
  • Вице-чемпион - второй квалификационный раунд ЛЧ (путь представителя лиг)
  • Победитель кубка Украины/третье место - раунд плей-офф ЛЕ
  • Третье место/четвертое место - третий квалификационный раунд ЛК
  • Четвертое место/пятое место - второй квалификационный раунд ЛК
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В статье: УПЛ
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Комментарии (5)
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RomkoLviv (Львів)
23.07.2021 в 09:41
Львів і Рух будуть на Арені Львів, а не на "Україні".
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0
0
moskitello (Gjknfdf)
23.07.2021 в 08:38
Стадіон "Ворскла" ім. Олексія Бутовського
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0
0
minaip (rghj)
23.07.2021 в 08:27
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-2
Caballero (Fale town)
23.07.2021 в 08:22
Всих вітаю з початком нового Дійства! Нової Інтриги! Нового Чемпіонату України з Футболу!!!
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+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
23.07.2021 в 10:03
И пусть победит сильнейший!! Аминь !
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0
0


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