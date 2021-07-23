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Сегодня стартует новый сезон УПЛ. Что нужно знать о 31-м чемпионате Украины
Впереди - долгий путь, потому мы составили карту
Фото: Александр Приходько
23-го июля 2021-го года между собой сыграют ФК "Львов" и ФК "Мариуполь". Именно этим матчем будет открыт 31-й чемпионат Украины по футболу. UA-Футбол подготовил для вас краткий путеводитель, дабы вы не путались во время предстоящего путешествия.
Сколько команд сыграет в сезоне 2021/22?
Второй год подряд количество участников регулярного сезона украинского первенства увеличивается. В кампании 2019/20 играло 12 команд, через год - уже 14. В сезоне 2021/22 сыграют сразу 16 коллективов.
Пополнили состав три представителя Первой лиги - победитель турнира "Верес" и два его преследователя, в лице "Черноморца" и "Металлиста 1925". Официально покинул УПЛ "Минай", однако после отказа "Олимпика" участвовать в сезоне, закарпатцы получили второй шанс. Итак, официальные участники сезона:
- "Александрия"
- "Верес"
- "Ворскла"
- "Десна"
- "Динамо"
- "Днепр-1"
- "Заря"
- "Ингулец"
- "Колос"
- "Львов"
- "Мариуполь"
- "Металлист 1925"
- "Минай"
- "Рух"
- "Черноморец"
- "Шахтер"
Какой формат сезона 2021/22?
Классика - 16 команд, два круга, обычная система. Каждым сыграет с каждым дома и на выезде, проведя ровно 30 матчей в сезоне.
Где команды будут проводить домашние матчи?
Все 16 команд определились со своими стадионами, на которых будут принимать матчи. Дольше всех тянул львовский "Рух", однако в конце концов подписал договор со стадионом "Арена Львов".
|Клуб
|Стадион
|ФК Александрия
|"Ника" (Александрия)
|Верес
|"Авангард" (Луцк)
|Ворскла
|"Ворскла" (Полтава)
|Десна
|Стадион им. Гагарина (Чернигов)
|Динамо
|"Олимпийский" (Киев)
|Днепр-1
|"Днепр-Арена" (Днепр)
|Заря
|"Славутич-Арена" (Запорожье)
|Ингулец
|"Зирка" (Кропивницкий)
|Колос
|"Колос" (Ковалевка)
|ФК Львов
|"Арена-Львов" (Львов)
|ФК Мариуполь
|Стадион им. Бойко (Мариуполь)
|Металлист 1925
|"Металлист" (Харьков)
|ФК Минай
|"Авангард" (Ужгород)
|Рух
|"Арена-Львов" (Львов)
|Черноморец
|"Черноморец" (Одесса)
|Шахтер
|"Олимпийский" (Киев)
Отметим, что три команды, "Верес", "Заря" и "Шахтер", будут проводить домашние поединки вне своей области.
Где будут показывать матчи УПЛ 2021/22?
Как это обычно бывает, единого вещателя у нас нет, а потому команды будут поделены на два лагеря. Часть из них выбрали каналы "Футбол 1/2/3", остальные - "1+1 Медиа".
Каналы "Футбол1/2/3": "Шахтёр", "Десна", "Александрия", "Колос", "Мариуполь", "Металлист 1925", "Львов", "Минай", "Ингулец", "Рух", "Верес", "Ворскла", "Черноморец"
"1+1 Медиа": "Динамо", "Заря", "Днепр-1"
Кто выше в таблице при равенстве очков?
С момента прошлого сезона ничего особо не изменилось. В случае равенства очков у двух команд, в силу вступают следующие показатели:
- Большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами
- Лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах между этими командами
- Большее количество забитых мячей в личных встречах между этими командами
- Лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах
- Большее количество забитых мячей во всех матчах
Какой обмен между лигами будет в конце сезона?
Учитывая, что в следующем сезоне не планируется увеличение число участников, то правила обмена между лигами меняются. Напрямую в Первую лигу вылетают сразу два коллектива, которые заняли 15-е и 16-е место. Их места займут первое и второе место из первой лиги.
Команды, занявшие 13-е и 14-е места сыграют матчи плей-офф с третьей и четвертой командами первой лиги. Эти дуэли будут двухматчевыми.
Кто от Украины сыграет в еврокубках 2022/23?
В целом, в Европу попадут пять команд, однако есть одно небольшое изменение, если сравнивать с прошлой кампанией. Чемпион не попадает напрямую в группу Лиги Чемпионов. Победителю УПЛ придется пройти один отборочный раунд. Полное расписание еврокубковых мест:
- Чемпион - раунд плей-офф ЛЧ (путь чемпиона)
- Вице-чемпион - второй квалификационный раунд ЛЧ (путь представителя лиг)
- Победитель кубка Украины/третье место - раунд плей-офф ЛЕ
- Третье место/четвертое место - третий квалификационный раунд ЛК
- Четвертое место/пятое место - второй квалификационный раунд ЛК
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