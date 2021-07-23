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Черноморец прекратил сотрудничество с опытным голкипером - СМИ

Премьер-лига
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Игрок находится в статусе свободного агента

Черноморец прекратил сотрудничество с опытным голкипером - СМИ

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Опытный голкипер Роман Пидкивка покинул состав одесского "Черноморца". Об этом пишет FootBoom.

26-летний футболист находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Пидкивка провел в составе "моряков" 14 матчей, в которых пропустил шесть голов. Восемь матчей он сыграл "всухую".

Ранее голкипер защищал цвета львовских "Карпат" и киевского "Арсенала".

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В статье: Черноморец (Одесса) Роман Пидкивка
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Источник:
FootBoom

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