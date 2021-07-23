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Черноморец прекратил сотрудничество с опытным голкипером - СМИ
Игрок находится в статусе свободного агента
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Опытный голкипер Роман Пидкивка покинул состав одесского "Черноморца". Об этом пишет FootBoom.
26-летний футболист находится в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне Пидкивка провел в составе "моряков" 14 матчей, в которых пропустил шесть голов. Восемь матчей он сыграл "всухую".
Ранее голкипер защищал цвета львовских "Карпат" и киевского "Арсенала".
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Источник:FootBoom
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