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Parimatch - официальный спонсор Черноморца

Премьер-лига
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Новый спонсор для одесситов

Parimatch - официальный спонсор Черноморца

Фото: Parimatch

UA-Футбол
Новина українською

Новый футбольный сезон "Черноморец" начнет с новым официальным спонсором – лидером беттинг-индустрии и первым официальным онлайн букмекером Украины Parimatch.

Партнерство одного из самых популярных клубов страны и главного украинского драйвера спорта еще больше усилит популяризацию футбола в регионе. Этот альянс повысит интерес зрителей к спорту и привлечет молодежь к занятиям футболом.

В планах ФК "Черноморец" и Parimatch проведение совместных акций, направленных на популяризацию игры миллионов в рамках стратегии устойчивого развития. Успешность мероприятий и акций гарантирована славной историей главного футбольного бренда Одессы, а также репутацией, опытом и международной экспертизой бренда Parimatch.

Parimatch - официальный спонсор Черноморца - изображение 1

Генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра:

"С таким амбициозным партнером у "Черноморца" есть будущее, и мы готовы ставить перед клубом самые смелые задачи. Очень хотим, чтобы у нас все получилось в лучшем виде. Чтобы мы развивались и вместе создали футбол, приносящий удовольствие нашим болельщикам. А они будут с радостью посещать стадион и поддерживать команду "моряков" весь чемпионат и в любую погоду".

"Мы рады сегодня начать отличную футбольную историю между Parimatch и "Черноморцем". Мы прекрасно понимаем потенциал футбольной аудитории в городе и хотим прийти через 3-4 года к полным стадионам на матчах не только топ команд, но и в среднем по чемпионату. Сейчас мы совместно с клубом разрабатываем шаги для развития нашего сотрудничества на разных уровнях и постепенно начнем все активнее вовлекаться в жизнь города. Наша с клубом задача - чтобы футбольные матчи "Черноморца" были неотъемлемой частью досуга Одессы", - сказал Head of sponsorship Parimatch Филипп Орлов.

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В статье: Черноморец (Одесса) ПариМатч
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