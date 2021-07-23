Рух объявил о запуске подкаста - львовяне представят гимн клуба

"Рух" объявил о запуске первого клубного подкаста в Украине под названием "Yellow Black Podcast".

Программа будет выходить по вторникам в 20:00 в эфире радио "Вслух", на клубном ютуб-канале "желто-черных" RUH TV и в повторе на следующий день на стриминговий платформе SoundCloud.

Yellow Black Podcast - это обсуждение актуальных тем из жизни клуба, к которым могут присоединиться и болельщики - поставить вопросы гостям и выиграть подарки от клуба.

Гостем первого выпуска клубного подкаста станет спортивный директор футбольного клуба "Рух" Владимир Лапицкий. Слушатели и зрители нового проекта станут одними из первых, кто услышит премьеру клубного гимна "Рух".