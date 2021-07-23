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Рух объявил о запуске подкаста - львовяне представят гимн клуба
Программа будет выходить по вторникам в 20:00
Фото: ФК Рух
"Рух" объявил о запуске первого клубного подкаста в Украине под названием "Yellow Black Podcast".
Программа будет выходить по вторникам в 20:00 в эфире радио "Вслух", на клубном ютуб-канале "желто-черных" RUH TV и в повторе на следующий день на стриминговий платформе SoundCloud.
Yellow Black Podcast - это обсуждение актуальных тем из жизни клуба, к которым могут присоединиться и болельщики - поставить вопросы гостям и выиграть подарки от клуба.
Гостем первого выпуска клубного подкаста станет спортивный директор футбольного клуба "Рух" Владимир Лапицкий. Слушатели и зрители нового проекта станут одними из первых, кто услышит премьеру клубного гимна "Рух".
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