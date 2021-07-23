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Рух объявил о запуске подкаста - львовяне представят гимн клуба

Премьер-лига
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Программа будет выходить по вторникам в 20:00

Рух объявил о запуске подкаста - львовяне представят гимн клуба

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" объявил о запуске первого клубного подкаста в Украине под названием "Yellow Black Podcast".

Программа будет выходить по вторникам в 20:00 в эфире радио "Вслух", на клубном ютуб-канале "желто-черных" RUH TV и в повторе на следующий день на стриминговий платформе SoundCloud.

Yellow Black Podcast - это обсуждение актуальных тем из жизни клуба, к которым могут присоединиться и болельщики - поставить вопросы гостям и выиграть подарки от клуба.

Гостем первого выпуска клубного подкаста станет спортивный директор футбольного клуба "Рух" Владимир Лапицкий. Слушатели и зрители нового проекта станут одними из первых, кто услышит премьеру клубного гимна "Рух".

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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