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Шахтер – Ингулец. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги
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Шахтер
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Ингульцом" (Петрово).
Также в бой вступит и один из грандов Украинской Премьер-лиги. Второй матч субботы будет с участием мастеровитых "горняков" и боевитых подопечных Лавриненко. Каким выйдет первый официальный матч Де Дзерби в Украине? Увидим ли мы в действии первые наработки Роберто? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 июля – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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