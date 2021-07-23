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Шахтер – Ингулец. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги

Премьер-лига
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Шахтер – Ингулец. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги

Шахтер

Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Ингульцом" (Петрово).

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Также в бой вступит и один из грандов Украинской Премьер-лиги. Второй матч субботы будет с участием мастеровитых "горняков" и боевитых подопечных Лавриненко. Каким выйдет первый официальный матч Де Дзерби в Украине? Увидим ли мы в действии первые наработки Роберто? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 июля – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Ингулец (Петрово) Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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