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Источник: Рыбалка может продолжить карьеру в Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

31-летний футболист находится в статусе свободного агента

Источник: Рыбалка может продолжить карьеру в Александрии

Новина українською

Украинский полузащитник Сергей Рыбалка может продолжить карьеру в "Александрии". Об этом сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

31-летний футболист сейчас находится в статусе свободного агента.

Последним клубом Рыбалки был "Сивасспор". В сезоне 2020/21 футболист не принял участие ни в одном официальном матче в составе турецкого клуба. В футболке "Сивасспора" Сергей выходил последний раз осенью 2019-го года, после чего больше года залечивал травму колена.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес несколько клубов из чемпионатов Греции и Украины.

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В статье: Сергей Рыбалка ФК Александрия
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (3)
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Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 11:35
Еще бы Богдана Будко вернуть в Десну было бы круто
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Serega1111 (Киев)
23.07.2021 в 12:23
Пиши фамилии правильно, баклан казламордый, есть же википедия в конце концов, чтобы посмотреть. Бутко, кстати за Десну не бегал
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Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 11:34
Нужно брать еще 1-2 сезона сможет отыграть.
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