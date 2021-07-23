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Источник: Рыбалка может продолжить карьеру в Александрии
31-летний футболист находится в статусе свободного агента
Украинский полузащитник Сергей Рыбалка может продолжить карьеру в "Александрии". Об этом сообщает Telegram-канал "Бомбардир".
31-летний футболист сейчас находится в статусе свободного агента.
Последним клубом Рыбалки был "Сивасспор". В сезоне 2020/21 футболист не принял участие ни в одном официальном матче в составе турецкого клуба. В футболке "Сивасспора" Сергей выходил последний раз осенью 2019-го года, после чего больше года залечивал травму колена.
Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес несколько клубов из чемпионатов Греции и Украины.
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