Источник: Рыбалка может продолжить карьеру в Александрии

Украинский полузащитник Сергей Рыбалка может продолжить карьеру в "Александрии". Об этом сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

31-летний футболист сейчас находится в статусе свободного агента.

Последним клубом Рыбалки был "Сивасспор". В сезоне 2020/21 футболист не принял участие ни в одном официальном матче в составе турецкого клуба. В футболке "Сивасспора" Сергей выходил последний раз осенью 2019-го года, после чего больше года залечивал травму колена.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес несколько клубов из чемпионатов Греции и Украины.