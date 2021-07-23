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Шахтер - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Ингулец", украинская Премьер-лига, 24 июля 2021

Шахтер - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

УПЛ возвращается. Спустя два месяца отдыха начинается новый сезон, который, как надеются поклонники, будет не хуже предыдущего. Донецкий "Шахтер", который уступил первую строчку "Динамо", надеется быстро вернуть корону. Для этого желательно удачно стартовать в сезоне, обыграв своего первого соперника - "Ингулец".

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Команда из Петрового в прошлом сезоне сумела сохраниться в УПЛ, однако сейчас многое списать на статус новичка не получится. Нужно будет на деле доказывать амбиции своего президента, однако сделать это после не самой яркой трансферной кампании будет непросто.

Смотрите матч первого тура УПЛ в субботу, 24-го июля, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Ингулец" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Ингулец" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шахтер" - "Ингулец"

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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