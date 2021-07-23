Ингулец подписал форварда из Нигерии

"Ингулец" подписал нигерийского нападающего Майкла Стефена Гопея.

Последним клубом 21-летнего футболиста был "Викки Туристс", в составе он которого провел 18 матчей и забил 5 голов.

Ранее форвард защищал цвета клуба "Лоби Старс" и "Риверс Юнайтед".

В презентации новой формы "Ингульца" на сезон 2020/21 поучаствовал и новичок. Техническим партнером команды является Joma. Экипировка выполнена в красных и желтых цветах.

Напомним, новый сезон для команды Сергея Лавриненко стартует уже завтра, 24 июля. "Ингулец" сыграет с донецким "Шахтером" в 1-м туре УПЛ. Начало матча — в 19:30.