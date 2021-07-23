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Ингулец подписал форварда из Нигерии

Премьер-лига
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(1 голосов)

Команда из Петрово также презентовала новую форму на сезон

Ингулец подписал форварда из Нигерии

Фото: Ингулец

Новина українською

"Ингулец" подписал нигерийского нападающего Майкла Стефена Гопея.

Последним клубом 21-летнего футболиста был "Викки Туристс", в составе он которого провел 18 матчей и забил 5 голов.

Ранее форвард защищал цвета клуба "Лоби Старс" и "Риверс Юнайтед".

В презентации новой формы "Ингульца" на сезон 2020/21 поучаствовал и новичок. Техническим партнером команды является Joma. Экипировка выполнена в красных и желтых цветах.

Напомним, новый сезон для команды Сергея Лавриненко стартует уже завтра, 24 июля. "Ингулец" сыграет с донецким "Шахтером" в 1-м туре УПЛ. Начало матча — в 19:30.

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В статье: Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Ингулец

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 13:06
Удачи!Чтоб завтра забил кротовску дубль.Удачи Ингульцу,неплохая команда-середняк
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