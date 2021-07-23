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Ингулец подписал форварда из Нигерии
Команда из Петрово также презентовала новую форму на сезон
Фото: Ингулец
"Ингулец" подписал нигерийского нападающего Майкла Стефена Гопея.
Последним клубом 21-летнего футболиста был "Викки Туристс", в составе он которого провел 18 матчей и забил 5 голов.
Ранее форвард защищал цвета клуба "Лоби Старс" и "Риверс Юнайтед".
В презентации новой формы "Ингульца" на сезон 2020/21 поучаствовал и новичок. Техническим партнером команды является Joma. Экипировка выполнена в красных и желтых цветах.
Напомним, новый сезон для команды Сергея Лавриненко стартует уже завтра, 24 июля. "Ингулец" сыграет с донецким "Шахтером" в 1-м туре УПЛ. Начало матча — в 19:30.
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