Игрок Днепра-1: Перед нами стоит задача выхода в еврокубки

Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут поделился ожиданиями от нового сезона в УПЛ.

"Предстоящий сезон ждем с нетерпением. Стоит задача выхода в еврокубки. Провели хороший второй круг – показали, что в принципе эта цель достижима. По итогам второго круга мы в принципе туда залезли. Будем стараться побеждать и выходить в еврокубки.

От себя жду стабильной игры, хорошей результативности, чтобы помочь команде", – сказал Когут.