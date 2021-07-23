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Игрок Днепра-1: Перед нами стоит задача выхода в еврокубки

Премьер-лига
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Когут - о целях команды на предстоящий сезон в УПЛ

Игрок Днепра-1: Перед нами стоит задача выхода в еврокубки

Скриншот: YouTube-канал Днепра-1

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Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут поделился ожиданиями от нового сезона в УПЛ.

"Предстоящий сезон ждем с нетерпением. Стоит задача выхода в еврокубки. Провели хороший второй круг – показали, что в принципе эта цель достижима. По итогам второго круга мы в принципе туда залезли. Будем стараться побеждать и выходить в еврокубки.

От себя жду стабильной игры, хорошей результативности, чтобы помочь команде", – сказал Когут.

Напомним, что в 1-м туре УПЛ подопечные Игоря Йовичевича сыграют с "Ворсклой". Матч состоится 26 июля и начнется в 19:30.

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В статье: Игорь Когут СК Днепр-1
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