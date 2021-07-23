  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер отправил 22-летнего игрока в аренду в швейцарский клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер отправил 22-летнего игрока в аренду в швейцарский клуб

Премьер-лига
(3 голосов)

У "Сьона" будет право выкупа футболиста

Шахтер отправил 22-летнего игрока в аренду в швейцарский клуб

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано проведет следующий сезон на правах аренды в швейцарском "Сьоне".

Также у швейцарского клуба будет право выкупа 22-летнего бразильца, сообщает UON. Отмечается, что в услугах футболиста также были заинтересованы бразильская "Байя", "Аль-Джазира" из ОАЭ и французский "Амьен".

В сезоне 2020/21 Сиприано за "Шахтер" провел 8 матчей и отметился одной результативной передачей.

Добавим, что по итогам прошлого сезона "Сьон" занял предпоследнее, 9-е место в таблице, после чего обыграл "Тун" в плей-офф за место в Высшей лиге Швейцарии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Сьон Маркиньос Сиприано
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UOL

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Зритель (Харьков)
23.07.2021 в 15:53
В Швейцарии, оказывается - всего 10 команд в высшей лиге. И не парятся. Между прочим - сборная занимает 13-е место в рейтинге ФИФА.
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
23.07.2021 в 14:25
"Время камни разбрасывать, и время их собирать" (С)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...