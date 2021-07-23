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Шахтер отправил 22-летнего игрока в аренду в швейцарский клуб
У "Сьона" будет право выкупа футболиста
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано проведет следующий сезон на правах аренды в швейцарском "Сьоне".
Также у швейцарского клуба будет право выкупа 22-летнего бразильца, сообщает UON. Отмечается, что в услугах футболиста также были заинтересованы бразильская "Байя", "Аль-Джазира" из ОАЭ и французский "Амьен".
В сезоне 2020/21 Сиприано за "Шахтер" провел 8 матчей и отметился одной результативной передачей.
Добавим, что по итогам прошлого сезона "Сьон" занял предпоследнее, 9-е место в таблице, после чего обыграл "Тун" в плей-офф за место в Высшей лиге Швейцарии.
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