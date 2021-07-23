Стало известно, почему Динамо до сих пор не договорилось с Рамиресом - СМИ

"Динамо" продолжает переговоры с венесуэльским нападающим Эриком Рамиресом.

По информации Футбол 24, киевляне предлагают 22-летнему форвардом бонусы за сыгранные матчи и выигранные трофеи. Венесуэлец, в свою очередь, стремится иметь большую гарантированную зарплату.

Ранее сообщалось, что Рамирес прошел успешно медосмотр и должен был присоединиться к киевскому клубу на последнем сборе.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах