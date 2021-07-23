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Стало известно, почему Динамо до сих пор не договорилось с Рамиресом - СМИ
Киевляне предлагают интересный контракт для венесуэльца
Фото: dynamo.kiev.ua
"Динамо" продолжает переговоры с венесуэльским нападающим Эриком Рамиресом.
По информации Футбол 24, киевляне предлагают 22-летнему форвардом бонусы за сыгранные матчи и выигранные трофеи. Венесуэлец, в свою очередь, стремится иметь большую гарантированную зарплату.
Ранее сообщалось, что Рамирес прошел успешно медосмотр и должен был присоединиться к киевскому клубу на последнем сборе.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах
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