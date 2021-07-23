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Стало известно, почему Динамо до сих пор не договорилось с Рамиресом - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне предлагают интересный контракт для венесуэльца

Стало известно, почему Динамо до сих пор не договорилось с Рамиресом - СМИ

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" продолжает переговоры с венесуэльским нападающим Эриком Рамиресом.

По информации Футбол 24, киевляне предлагают 22-летнему форвардом бонусы за сыгранные матчи и выигранные трофеи. Венесуэлец, в свою очередь, стремится иметь большую гарантированную зарплату.

Ранее сообщалось, что Рамирес прошел успешно медосмотр и должен был присоединиться к киевскому клубу на последнем сборе.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах

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В статье: Динамо (Киев) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Эрик Рамирес
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (15)
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аалекс ( Крым)
23.07.2021 в 16:06
Сильно его Суркис хочет, но боится граблей. Парень явно не дурак, придется раскошелиться на достойную зарплату.
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
23.07.2021 в 15:59
Одним словом Суркис...
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+1
-1
Ulrih84 (M-G)
23.07.2021 в 16:01
Слідкуй за своїми макаками.
Ответить
0
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.07.2021 в 15:49
Ага играть будет Беседин или Беседин 2 ( Шкурин ) а этот будет бесплатно сидеть на лавке
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+1
-2
avatar
2.dc (Николаев)
23.07.2021 в 15:01
Странно, что они, хотя бы рамочно, все эти моменты не обговорили - ведь сколько не откладывай, все равно мимо денег не пройти ...
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+4
-1
Arni-86 (Одесса)
23.07.2021 в 15:28
Предварительный контракт по ходу был .. на уровне: та еба...ть приезжай, тут все будет круто, все решим не парься.
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+3
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.07.2021 в 14:51
Не хочуть отримати ще одного Соля
Ответить
+6
-1
prostors (Вольногорск)
23.07.2021 в 14:57
Дуэлунд
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+2
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
23.07.2021 в 15:12
Ще подивимось за Дуеландом... після "Динамо" не один такий себе проявив в інших клубах... думаю, Дуеланд стане ще одним...
+2
-2
Alex-696 (Немирів)
23.07.2021 в 15:13
Попрошу поіменно тих, хто проявив себе після Динамо.
+1
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
23.07.2021 в 15:49
Я не ходяча енциклопедія, але так, з ходу: Рафаель, Мехмеді, Драговіч, Теодорчик, Антунеш, Яремчук... з натяжкою Беланда, Ленс, Рубен...
+3
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
23.07.2021 в 15:53
Особисто мені Дуеланд подобався, але за великим рахунком, в Києві йому так і не дали шансів стільки, скільки давали іншим - тому ж Бесєдіну, Шапаренку чи Супрязі... час покаже і розставить все на своє місце...
+1
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
23.07.2021 в 14:41
Ну хоча б якась інформація. А то 2 дні загрозлива тиша. Дивно, що не був узгоджений попередній контракт (або хоча б основні положення особистого контракту) до приїзду в Київ.
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+4
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
23.07.2021 в 14:35
І справді боси Динамо по перспективних вже обпіклися Брали зірку, а він у нашому чемпіонаті тягне лише бабки на гульки!
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+8
-2
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
23.07.2021 в 15:14
Значить в "босів" такі селекціонери... чи щось в клубі не то, що стільки вже "перспективних" перейшло - а за великим рахунком, не заграв ніхто...
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+2
-3


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