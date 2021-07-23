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Де Дзерби: Жоржиньо заслужил выиграть Золотой мяч

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер горняков отметил итальянских футболистов

Де Дзерби: Жоржиньо заслужил выиграть Золотой мяч

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказался о хавбеке "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, который, по мнению тренера, должен претендовать на Золотой мяч.

"Если посмотреть на трофеи, которые выиграл в этом году Жоржиньо, то он заслуживает Золотой мяч. Очень умный полузащитник. Всегда говорил своим футболистам следить за его игрой, потому что Жоржиньо видит игру на несколько ходов вперед. Был одним из ключевых исполнителей Италии на Евро.

Конечно, Месси остается Месси, и пока он играет, то всегда будет главным претендентом на Золотой мяч.

Еще бы отметил Кьеллини. В свое время Каннаваро выигрывал Золотой мяч, и после Евро я не вижу причин, почему Джорджо не может претендовать на награду", - сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жоржиньо Роберто Де Дзерби
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
23.07.2021 в 17:21
Із Жоржиньо він перегнув, а от Кьєліні дійсно був один з кращих.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.07.2021 в 16:48
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