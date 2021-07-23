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Экс-тренер Черноморца возглавил молодежную команду Днепра-1
Геннадий Щекотилин перебрался в Днепр
Молодежная команда "
Молодежь "Днепра-1" возглавил экс-тренер "Черноморца" Геннадий Щекотилин.
Ранее главным тренером дубля "Днепра-1" был Виктор Бицюра.
Во время игровой карьеры Щеколитин выступал за "Черноморец", "Динамо-2", "Кривбасс", "Закарпатье", "Александрию", "Николаев" и ряд других команд.
В последнее время 46-летний Щекотилин входил в тренерский штаб "Черноморца".
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Источник:Meta Ratings
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