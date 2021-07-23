Экс-тренер Черноморца возглавил молодежную команду Днепра-1

Молодежная команда " Днепра-1 " получила нового главного тренера.

Молодежь "Днепра-1" возглавил экс-тренер "Черноморца" Геннадий Щекотилин.

Ранее главным тренером дубля "Днепра-1" был Виктор Бицюра.

Во время игровой карьеры Щеколитин выступал за "Черноморец", "Динамо-2", "Кривбасс", "Закарпатье", "Александрию", "Николаев" и ряд других команд.

В последнее время 46-летний Щекотилин входил в тренерский штаб "Черноморца".