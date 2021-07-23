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Экс-тренер Черноморца возглавил молодежную команду Днепра-1

Премьер-лига
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Геннадий Щекотилин перебрался в Днепр

Экс-тренер Черноморца возглавил молодежную команду Днепра-1

Новина українською

Молодежная команда "Днепра-1" получила нового главного тренера.

Молодежь "Днепра-1" возглавил экс-тренер "Черноморца" Геннадий Щекотилин.

Ранее главным тренером дубля "Днепра-1" был Виктор Бицюра.

Во время игровой карьеры Щеколитин выступал за "Черноморец", "Динамо-2", "Кривбасс", "Закарпатье", "Александрию", "Николаев" и ряд других команд.

В последнее время 46-летний Щекотилин входил в тренерский штаб "Черноморца".

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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