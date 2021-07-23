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Болельщики Шахтера, посещая матчи команды в Киеве, будут получать виртуальную валюту – угольки

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Новая программа лояльности от горняков

Болельщики Шахтера, посещая матчи команды в Киеве, будут получать виртуальную валюту – угольки

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявляет о старте программы лояльности для болельщиков, которые поддерживают команду на стадионе.

Теперь каждый болельщик, посещая матчи "Шахтера" в Киеве, будет получать виртуальную валюту – угольки. Их можно обменять на уникальные подарки.

Уже представлено несколько подарков: оригинальный значок, скретч-карта болельщика, сертификат в Fan Shop, официальный ужин с делегацией клуба. Вскоре их перечень увеличится.

Болельщик, посещая матчи "оранжево-черных", получает угольки на свой счет в личном кабинете. Чем больше походов на стадион, тем больше угольков! За поединки можно получать разное количество угольков, что зависит от турнира или команды, с которой играет "Шахтер".

Детальнее о программе лояльности можно узнать на сайте клуба.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (8)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
23.07.2021 в 20:38
Чем больше ночных походов на копанку - тем больше угольков. Затем угольки зимой можно обменять на тепло в доме, а если есть излишки, то на настоящую валюту.
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0
0
Некр!т (Дзвонимісто)
23.07.2021 в 20:21
А чому не "кротики"?
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+2
0
Odindoma (Dm.roslo)
23.07.2021 в 19:49
Чим більше походів, тим більше 'угольков'. Все як завжди.
Ответить
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
23.07.2021 в 19:46
Траоре распилят на части,или как там это чудо называется)))
Ответить
+4
-1
Orest_ua (Kyiv)
23.07.2021 в 19:13
Nakhooi с Киева!
Ответить
+7
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.07.2021 в 19:09
А усі інші отримають платіжки за комунальні
Ответить
+8
-5
FC Energy (Новая Каховка)
23.07.2021 в 19:11
Не устал ещё бред выписывать?
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+4
-8
avatar
c99baf (Харьков)
23.07.2021 в 19:16
Иди работай и не скули.
Ответить
+4
-8


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