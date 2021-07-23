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Болельщики Шахтера, посещая матчи команды в Киеве, будут получать виртуальную валюту – угольки
Новая программа лояльности от горняков
shakhtar.com
"Шахтер" объявляет о старте программы лояльности для болельщиков, которые поддерживают команду на стадионе.
Теперь каждый болельщик, посещая матчи "Шахтера" в Киеве, будет получать виртуальную валюту – угольки. Их можно обменять на уникальные подарки.
Уже представлено несколько подарков: оригинальный значок, скретч-карта болельщика, сертификат в Fan Shop, официальный ужин с делегацией клуба. Вскоре их перечень увеличится.
Болельщик, посещая матчи "оранжево-черных", получает угольки на свой счет в личном кабинете. Чем больше походов на стадион, тем больше угольков! За поединки можно получать разное количество угольков, что зависит от турнира или команды, с которой играет "Шахтер".
Детальнее о программе лояльности можно узнать на сайте клуба.
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