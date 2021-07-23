Болельщики Шахтера, посещая матчи команды в Киеве, будут получать виртуальную валюту – угольки

"Шахтер" объявляет о старте программы лояльности для болельщиков, которые поддерживают команду на стадионе.

Теперь каждый болельщик, посещая матчи "Шахтера" в Киеве, будет получать виртуальную валюту – угольки. Их можно обменять на уникальные подарки.

Уже представлено несколько подарков: оригинальный значок, скретч-карта болельщика, сертификат в Fan Shop, официальный ужин с делегацией клуба. Вскоре их перечень увеличится.

Болельщик, посещая матчи "оранжево-черных", получает угольки на свой счет в личном кабинете. Чем больше походов на стадион, тем больше угольков! За поединки можно получать разное количество угольков, что зависит от турнира или команды, с которой играет "Шахтер".

Детальнее о программе лояльности можно узнать на сайте клуба.