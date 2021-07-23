С голом и травмой Вербича. Динамо играет вничью с берлинским Унионом

Пока "Львов" и "Мариуполь" готовятся к тому, чтобы своим матчем начать новый украинский сезон, киевское "Динамо" продолжает набирать форму на сборах. Сегодня подопечные Луческу проводили свой десятый контрольный матч. Третий - против представителей топ-5 лиг. До этого, увы, чемпион Украины проиграл "Ницце" и "Атлетику", однако сегодня точно захотел взять максимум...

Не зря же Луческу выпустил боевой состав. 9 из 11 игроков - твердые футболисты основной обоймы, и только к появлению Гармаша и Кулачу оставались вопросы. Второй, правда, каши точно не портил, цепляясь за мячи и зарабатывая на себе фолы. В таком вялом и скучном матче создать что-то большее было сложно.

Первая половина прошла практически без моментов, а потому не удивляйтесь, что единственный забитый гол был максимально глупым и сумбурным. Подача в штрафную "Динамо", Жерсон выигрывает воздух, но неудачно скидывает, подбор за берлинцами, слабый выстрел из штрафной, рикошет и парашютик в ворота Бущана. Одно слово - сюрреализм.

Второй тайм для Киева начался сказочно. 11 замен от Мирчи Луческу дали результат и спустя две минуты счет стал равным. После затяжной атаки Буяльский вывел Вербича на ударную позицию, откуда форвард нанес удар в дальний угол. К сожалению, спустя четыре минуты Беньямин получил повреждение. После неудачного падения он долго держался за плечо, однако после консультации с врачом смог продолжить играть. Правда вскоре его место на поле занял Шкурин.

Если говорить в целом, то второй тайм не особо отличался от первого - минимум моментов, медленный темп, тяжелое зрелище. В конце дважды мог забивать де Пена, но сначала плохо исполнил штрафной, а потом слишком сильно ударил из хорошего положения. Итоговый счет - 1:1. Как нам кажется, цифры на табло вполне справедливые.

Контрольный матч, 23.07.2021

"Динамо" - "Унион" 1:1

Гол: Вербич 47 - Фогльзаммер 36

"Динамо": Бущан (Бойко 46) - Кендзера (Тымчик 46), Забарный (Шабанов 46), Сирота (Попов 46), Миколенко (Сидклей 46) - Сидорчук (Андриевский 46), Шапаренко (Шепелев 46) - Цыганков (Караваев 46), Гармаш (Буяльский 46), Родригес (де Пена 46) - Кулач (Вербич 46, Шкурин 59)