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С голом и травмой Вербича. Динамо играет вничью с берлинским Унионом

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Битва столиц

С голом и травмой Вербича. Динамо играет вничью с берлинским Унионом

Фото: ФК Динамо

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Пока "Львов" и "Мариуполь" готовятся к тому, чтобы своим матчем начать новый украинский сезон, киевское "Динамо" продолжает набирать форму на сборах. Сегодня подопечные Луческу проводили свой десятый контрольный матч. Третий - против представителей топ-5 лиг. До этого, увы, чемпион Украины проиграл "Ницце" и "Атлетику", однако сегодня точно захотел взять максимум...

Не зря же Луческу выпустил боевой состав. 9 из 11 игроков - твердые футболисты основной обоймы, и только к появлению Гармаша и Кулачу оставались вопросы. Второй, правда, каши точно не портил, цепляясь за мячи и зарабатывая на себе фолы. В таком вялом и скучном матче создать что-то большее было сложно.

Первая половина прошла практически без моментов, а потому не удивляйтесь, что единственный забитый гол был максимально глупым и сумбурным. Подача в штрафную "Динамо", Жерсон выигрывает воздух, но неудачно скидывает, подбор за берлинцами, слабый выстрел из штрафной, рикошет и парашютик в ворота Бущана. Одно слово - сюрреализм.

Второй тайм для Киева начался сказочно. 11 замен от Мирчи Луческу дали результат и спустя две минуты счет стал равным. После затяжной атаки Буяльский вывел Вербича на ударную позицию, откуда форвард нанес удар в дальний угол. К сожалению, спустя четыре минуты Беньямин получил повреждение. После неудачного падения он долго держался за плечо, однако после консультации с врачом смог продолжить играть. Правда вскоре его место на поле занял Шкурин.

Если говорить в целом, то второй тайм не особо отличался от первого - минимум моментов, медленный темп, тяжелое зрелище. В конце дважды мог забивать де Пена, но сначала плохо исполнил штрафной, а потом слишком сильно ударил из хорошего положения. Итоговый счет - 1:1. Как нам кажется, цифры на табло вполне справедливые.

Контрольный матч, 23.07.2021
"Динамо" - "Унион" 1:1
Гол: Вербич 47 - Фогльзаммер 36
"Динамо": Бущан (Бойко 46) - Кендзера (Тымчик 46), Забарный (Шабанов 46), Сирота (Попов 46), Миколенко (Сидклей 46) - Сидорчук (Андриевский 46), Шапаренко (Шепелев 46) - Цыганков (Караваев 46), Гармаш (Буяльский 46), Родригес (де Пена 46) - Кулач (Вербич 46, Шкурин 59)

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В статье: Динамо (Киев) Унион (Берлин) Беньямин Вербич
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Комментарии (3)
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andyua (Kyiv)
23.07.2021 в 20:20
Не Атлетіко, а Атлетіку
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
23.07.2021 в 20:08
разогнать всех.
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0
-1
avatar
ricco-sc (Київ)
23.07.2021 в 20:38
Пшла вон!
Ответить
0
-1


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