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Ровно год назад Луческу возглавил Динамо
Это была главная трансферная бомба прошлого лета
fcdynamo.kiev.ua
Ровно год назад, 23 июля 2020 года, румынский специалист Мирча Луческу возглавил киевское "
Именно в этот день был подписан контракт с киевским клубом и о возвращении Луческу в Украину было объявлено официально.
Уже за свой первый сезон в Киеве Мирча выиграл все три трофея в Украине (Суперкубок, Кубок и чемпионат), а также после долгого перерыва вывел команду в группу Лиги чемпионов.
Впрочем, несмотря на все заслуги, не все болельщики киевлян положительно воспринимают назначение румына.
Ультрас "Динамо" в течении всего год ведут активную борьбу против Луческу, считая, что назначение тренера, который долгое время возглавлял "Шахтер", является неприемлемым для киевского клуба. Также Луческу припоминают его работу в "Зените" во время русско-украинской войны, а также политические высказывания румына на тему России и Украины.
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