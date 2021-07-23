Ровно год назад Луческу возглавил Динамо

Ровно год назад, 23 июля 2020 года, румынский специалист Мирча Луческу возглавил киевское " Динамо ".

Именно в этот день был подписан контракт с киевским клубом и о возвращении Луческу в Украину было объявлено официально.

Уже за свой первый сезон в Киеве Мирча выиграл все три трофея в Украине (Суперкубок, Кубок и чемпионат), а также после долгого перерыва вывел команду в группу Лиги чемпионов.

Впрочем, несмотря на все заслуги, не все болельщики киевлян положительно воспринимают назначение румына.

Ультрас "Динамо" в течении всего год ведут активную борьбу против Луческу, считая, что назначение тренера, который долгое время возглавлял "Шахтер", является неприемлемым для киевского клуба. Также Луческу припоминают его работу в "Зените" во время русско-украинской войны, а также политические высказывания румына на тему России и Украины.