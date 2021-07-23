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Ровно год назад Луческу возглавил Динамо

Премьер-лига
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Это была главная трансферная бомба прошлого лета

Ровно год назад Луческу возглавил Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Ровно год назад, 23 июля 2020 года, румынский специалист Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо".

Именно в этот день был подписан контракт с киевским клубом и о возвращении Луческу в Украину было объявлено официально.

Уже за свой первый сезон в Киеве Мирча выиграл все три трофея в Украине (Суперкубок, Кубок и чемпионат), а также после долгого перерыва вывел команду в группу Лиги чемпионов.

Впрочем, несмотря на все заслуги, не все болельщики киевлян положительно воспринимают назначение румына.

Ультрас "Динамо" в течении всего год ведут активную борьбу против Луческу, считая, что назначение тренера, который долгое время возглавлял "Шахтер", является неприемлемым для киевского клуба. Также Луческу припоминают его работу в "Зените" во время русско-украинской войны, а также политические высказывания румына на тему России и Украины.

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Ровно год назад Луческу возглавил Динамо - изображение 1
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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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