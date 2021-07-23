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Хавбек Ингульца не подошел Динамо
Андрей Коробенко покинул расположение киевской команды
dynamo.kiev.ua
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Хавбек не подошел киевлянам и продолжит карьеру в другом клубе.
Пока что официально Коробенко является игроком "Ингульца" и заявлен командой на новый сезон УПЛ.
С клубом из Петрово хавбек подписал контракт в апреле этого года, сыграл за команду 4 матча.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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