Хавбек Ингульца не подошел Динамо

" Динамо " не будет подписывать контракт с полузащитником Андреем Коробенко, который был на просмотре в команде во время предсезонного сбора,

Хавбек не подошел киевлянам и продолжит карьеру в другом клубе.

Пока что официально Коробенко является игроком "Ингульца" и заявлен командой на новый сезон УПЛ.

С клубом из Петрово хавбек подписал контракт в апреле этого года, сыграл за команду 4 матча.