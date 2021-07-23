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Хавбек Ингульца не подошел Динамо

Премьер-лига
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Андрей Коробенко покинул расположение киевской команды

Хавбек Ингульца не подошел Динамо

dynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" не будет подписывать контракт с полузащитником Андреем Коробенко, который был на просмотре в команде во время предсезонного сбора,

Хавбек не подошел киевлянам и продолжит карьеру в другом клубе.

Пока что официально Коробенко является игроком "Ингульца" и заявлен командой на новый сезон УПЛ.

С клубом из Петрово хавбек подписал контракт в апреле этого года, сыграл за команду 4 матча.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Андрей Коробенко
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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