Динамо - Унион. Вербич забил гол и снова травмировался

Полузащитник Динамо Бентямин Вербич получил травму в спарринге с немецким Унионом.

Словенец вышел на второй тайм матча, неудачно упал, отыграл еще 5 минут, но все-таки был заменен.

Интересно, что этого времени словенцу хватило, чтобы забить гол.

Судя по всему, Беньямин повредил при падении плечо.

Впрочем, окончательный характер травмы, как и сроки восстановления, будут известны позже.

Напомним, что словенец только вернулся в общую группу Динамо после травмы, из-за которой пропустил фактически всю весеннюю часть прошлого сезоне.