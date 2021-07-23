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Динамо - Унион. Вербич забил гол и снова травмировался

Премьер-лига
(1 голосов)

Надеемся, что повреждение несерьезное

Динамо - Унион. Вербич забил гол и снова травмировался

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник Динамо Бентямин Вербич получил травму в спарринге с немецким Унионом.

Словенец вышел на второй тайм матча, неудачно упал, отыграл еще 5 минут, но все-таки был заменен.

Интересно, что этого времени словенцу хватило, чтобы забить гол.

Судя по всему, Беньямин повредил при падении плечо.

Впрочем, окончательный характер травмы, как и сроки восстановления, будут известны позже.

Напомним, что словенец только вернулся в общую группу Динамо после травмы, из-за которой пропустил фактически всю весеннюю часть прошлого сезоне.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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