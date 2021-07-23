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Динамо - Унион. Вербич забил гол и снова травмировался
Надеемся, что повреждение несерьезное
Фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник
Словенец вышел на второй тайм матча, неудачно упал, отыграл еще 5 минут, но все-таки был заменен.
Интересно, что этого времени словенцу хватило, чтобы забить гол.
Судя по всему, Беньямин повредил при падении плечо.
Впрочем, окончательный характер травмы, как и сроки восстановления, будут известны позже.
Напомним, что словенец только вернулся в общую группу Динамо после травмы, из-за которой пропустил фактически всю весеннюю часть прошлого сезоне.
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