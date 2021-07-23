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Десна арендовала у Динамо 20-летних защитника и хавбека

Премьер-лига
(2 голосов)

Перспективные парни из молодежки киевлян

Десна арендовала у Динамо 20-летних защитника и хавбека

desna.football

Новина українською

"Десна" арендовала двух игроков "Динамо".

Игроками черниговского клуба на один сезон стали 20-летние хавбек Викентий Волошин и защитник Кристиан Биловар.

Напомним, что в минувшем сезоне оба игрока выступали за "Динамо U-21".

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Викентий Волошин Кристиан Биловар
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(2 голосов)
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
23.07.2021 в 22:42
Да, честная борьба нас ожидает...
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+1
-1
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ricco-sc (Київ)
23.07.2021 в 23:14
До этого все было ок? Крот - есть крот.
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