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Десна арендовала у Динамо 20-летних защитника и хавбека
Перспективные парни из молодежки киевлян
desna.football
"Десна" арендовала двух игроков "
Игроками черниговского клуба на один сезон стали 20-летние хавбек Викентий Волошин и защитник Кристиан Биловар.
Напомним, что в минувшем сезоне оба игрока выступали за "Динамо U-21".
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Источник:Телеграм-канал Десны
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
23.07.2021 в 22:42
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ricco-sc (Київ)
23.07.2021 в 23:14
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