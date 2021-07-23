Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо отдало в аренду в Черноморец лучшего бомбардира чемпионата дублеров
Владислав Ванат присоединился к команде Юрия Мороза
fcdynamo.kiev.ua
"
Соглашение рассчитано до завершения сезона 2021/2022.
Отметим, что в минувшем чемпионате Украины Владислав стал лучшим бомбардиром турнира дублеров, забив 26 голов в 25-ти матчах.
В начале мая Ванат подписал новый долгосрочный контракт с киевским клубом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Суперкубок Украины как европейский уникум. Такого нет ни в одной другой стране континента
- Черноморец прекратил сотрудничество с опытным голкипером - СМИ
- Сегодня стартует новый сезон УПЛ. Что нужно знать о 31-м чемпионате Украины
- Спарринги клубов УПЛ: Все кроме Динамо завершили летнюю подготовку. У Киева ещё два матча
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kotіgorok (Чернiгiв)
23.07.2021 в 20:25
Ответить
0
-1
Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 20:23
Ответить
+1
0
Алекс1955 (Донецк)
23.07.2021 в 20:35
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
23.07.2021 в 19:59
Ответить
+2
-2
kukarekin (Одесса)
23.07.2021 в 20:05
Ответить
+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.07.2021 в 20:20
Ответить
+1
-3
simargl (Чернигов)
23.07.2021 в 20:22
+2
-1
ricco-sc (Київ)
23.07.2021 в 20:38
0
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...