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Динамо отдало в аренду в Черноморец лучшего бомбардира чемпионата дублеров

Премьер-лига
(2 голосов)

Владислав Ванат присоединился к команде Юрия Мороза

Динамо отдало в аренду в Черноморец лучшего бомбардира чемпионата дублеров

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" объявило о том, что форвард киевлян Владислав Ванат проведет предстоящий сезон в одесском "Черноморце" на правах аренды.

Соглашение рассчитано до завершения сезона 2021/2022.

Отметим, что в минувшем чемпионате Украины Владислав стал лучшим бомбардиром турнира дублеров, забив 26 голов в 25-ти матчах.

В начале мая Ванат подписал новый долгосрочный контракт с киевским клубом.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Владислав Ванат
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Комментарии (8)
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kotіgorok (Чернiгiв)
23.07.2021 в 20:25
Непотрiб.
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0
-1
Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 20:23
Хороший игрок.Глянем сколько забьет в УПЛ.21 год пора играть уже
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+1
0
Алекс1955 (Донецк)
23.07.2021 в 20:35
Писали, что ему 19.
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0
0
янковский ян (Запорожье)
23.07.2021 в 19:59
Это их там уже сколько. 14 или 15?
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+2
-2
kukarekin (Одесса)
23.07.2021 в 20:05
Это хороший очень показатель, ванат это не супряга или Беседин, он забивной, но из 14 суркисят половина слабоваты для упл
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+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.07.2021 в 20:20
В любому випадку менше ніж кротів у Маріуполі
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+1
-3
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simargl (Чернигов)
23.07.2021 в 20:22
Більше))))!
+2
-1
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ricco-sc (Київ)
23.07.2021 в 20:38
Вот на столько
0
-1


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