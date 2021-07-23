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Рух купил у Агробизнеса 18-летнего центрбека

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне работают на перспективу

Рух купил у Агробизнеса 18-летнего центрбека

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" провел полноценный трансфер 18-летнего защитника "Агробизнеса" Романа Дидыка.

Контракт с центрбеком рассчитан на 5 лет. Финансовые условия трансфера не сообщаются.

В своей новой команде он будет выступать в команде под 29-м номером.

В течение двух последних сезонов в "Агробизнесе" центрбек сыграл 42 матча в Первой лиге и отметился двумя голами. Также вызывался в юношескую сборную Украины (U-18).

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В статье: Рух (Львов) Агробизнес (Волочиск) Роман Дидык
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Источник:
ФК Рух

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Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 23:24
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