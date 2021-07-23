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Рух купил у Агробизнеса 18-летнего центрбека
Львовяне работают на перспективу
fcrukh.com
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Контракт с центрбеком рассчитан на 5 лет. Финансовые условия трансфера не сообщаются.
В своей новой команде он будет выступать в команде под 29-м номером.
В течение двух последних сезонов в "Агробизнесе" центрбек сыграл 42 матча в Первой лиге и отметился двумя голами. Также вызывался в юношескую сборную Украины (U-18).
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Источник:ФК Рух
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 23:24
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