Рух купил у Агробизнеса 18-летнего центрбека

" Рух " провел полноценный трансфер 18-летнего защитника "Агробизнеса" Романа Дидыка.

Контракт с центрбеком рассчитан на 5 лет. Финансовые условия трансфера не сообщаются.

В своей новой команде он будет выступать в команде под 29-м номером.

В течение двух последних сезонов в "Агробизнесе" центрбек сыграл 42 матча в Первой лиге и отметился двумя голами. Также вызывался в юношескую сборную Украины (U-18).