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Де Дзерби чудотворец. Итальянский телеканал купил права на показ матчей Шахтера
А как же единый пул?
twitter.com
Назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера "
Итальянская телекомпания Sky Italia приобрела права на трансляцию матчей "Шахтера" в новом сезоне.
Уже завтра канал будет транслировать матч первого тура УПЛ "Шахтер" - "Ингулец".
Об условиях приобретения телеправ у отдельно взятого клуба ничего неизвестно.
Напомним, что предыдущим местом работы Де Дзерби был клуб Серии А "Сассуоло".
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Источник:Twitter
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