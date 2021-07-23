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Де Дзерби чудотворец. Итальянский телеканал купил права на показ матчей Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

А как же единый пул?

Де Дзерби чудотворец. Итальянский телеканал купил права на показ матчей Шахтера

twitter.com

Новина українською

Назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера "Шахтера" повысило в Италии интерес к украинскому футболу.

Итальянская телекомпания Sky Italia приобрела права на трансляцию матчей "Шахтера" в новом сезоне.

Уже завтра канал будет транслировать матч первого тура УПЛ "Шахтер" - "Ингулец".

Об условиях приобретения телеправ у отдельно взятого клуба ничего неизвестно.

Напомним, что предыдущим местом работы Де Дзерби был клуб Серии А "Сассуоло".

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (11)
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Fishing 555 (Rivne)
23.07.2021 в 23:16
Посмотрим какой Джережабель чудотворец. Пускай камни в золото превратит.
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0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
23.07.2021 в 22:43
Когда Динамо натянет в дерби даунецкую помойку,вот смеху то будет на всю Италию)))
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0
-5
aleks68
23.07.2021 в 22:55
губу закатай и слюни подбери чучело
Ответить
0
0
тутти-10 (Сумська область)
23.07.2021 в 22:34
Буде скандал! Канали Футбол будуть судитися із ФК Шахтар? Ще не вистачало Футболам із Шахтарем воювати. З Динамо таке, тепер Шахтар... Але все ж удачі телеканалу! Треба ставити на місце вискочок. Дійшло до того, що за кордон продають права без їх згоди. В суд ФК Шахтар і перемоги там дєнісову і Ко!!! Тримаємо за вас кулаки!!!
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0
-4
avatar
ascent (Луксор)
23.07.2021 в 22:39
Эка тебя торкнуло...
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+1
-1
aleks68
23.07.2021 в 22:56
голову полечи
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
23.07.2021 в 22:12
А как же остальные матчи УПЛ )))??? Как же Минай, Черноморец, Заря и Десна))??? Даже Чемпионские матчи не хотят... эх... Может хоть румыны купили бы какие-то права на трансляции у УНИАН ))
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
23.07.2021 в 22:01
Интересно на какой минуте они поймут, что жестко лопухнулись и теперь им предстоит смотреть колхоз-лигу?
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0
-7
avatar
ascent (Луксор)
23.07.2021 в 22:04
Хотя может гумпомощь пришлют, когда увидят стадионы наших колхозов и не только...
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0
-5
Djibouti (Djibouti)
23.07.2021 в 22:01
Интересно
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+1
0
аалекс ( Крым)
23.07.2021 в 21:48
Зачетно. Шахтер и здесь своего не упустит.
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+5
-2


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