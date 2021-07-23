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Турецкий Генчлербирлиги арендовал хавбека Днепра-1
scdnipro1.com.ua
23-летний хавбек "
Соглашение рассчитано на год.
Прошлый сезон Беляев провел в аренде в "ВПК-Агро".
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Источник:СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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donkrot (Донецк)
24.07.2021 в 00:53
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