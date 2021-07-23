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Турецкий Генчлербирлиги арендовал хавбека Днепра-1

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)
Турецкий Генчлербирлиги арендовал хавбека Днепра-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

23-летний хавбек "Днепра-1" Александр Беляев на правах аренды перешел в турецкий "Генчлербирлиги" из второго дивизиона.

Соглашение рассчитано на год.

Прошлый сезон Беляев провел в аренде в "ВПК-Агро".

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В статье: Генчлербирлиги (Анкара) СК Днепр-1 Александр Беляев
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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donkrot (Донецк)
24.07.2021 в 00:53
Мда...во второй див Турции...
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